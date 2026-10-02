Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 05.27 WIB

Esteban Ocon Tinggalkan Haas dan Terancam Absen dari F1 Musim 2027

Esteban Ocon (Formula 1) - Image

Esteban Ocon (Formula 1)

JawaPos.com – Esteban Ocon dipastikan tidak akan lagi mengemudi untuk Haas setelah musim 2026 berakhir, sehingga peluangnya tampil di grid Formula 1 pada 2027 menjadi sangat kecil.

Dilansir dari laman resmi Formula 1 pada Jum'at (2/10), Keputusan tersebut diambil Haas setelah performa Ocon dinilai belum memenuhi harapan tim sejak bergabung pada 2025.

Ocon sebelumnya diharapkan membantu Haas berkembang menjadi tim papan tengah yang konsisten meraih poin, tetapi performanya pada musim ini dinilai belum sesuai ekspektasi.

Haas telah mengevaluasi sejumlah pembalap muda melalui beberapa sesi pengujian, termasuk juara Formula 2 Leo Fornaroli dan pembalap junior Ferrari, Rafael Camara.

Sementara itu, Ocon mengaku masih ingin melanjutkan kariernya di Formula 1 meskipun sebagian besar tim telah menentukan susunan pembalap untuk 2027.

Salah satu opsi yang mungkin adalah kembali ke Mercedes sebagai pembalap cadangan, mengingat Ocon masih terhubung dengan program pembalap tim tersebut dan sebelumnya pernah menjalani peran serupa pada 2019.

Ocon menegaskan dirinya masih yakin mampu bersaing di Formula 1 dan akan terus berusaha mendapatkan kesempatan untuk kembali membalap.

Pembalap Prancis itu memiliki pengalaman lebih dari satu dekade di F1 dan pernah memperkuat Manor, Force India, Racing Point, Renault, Alpine, serta Haas.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
George Russell Pangkas Jarak Kejuaraan dengan Kimi Antonelli Usai Taklukkan F1 Baku 2026 - Image
Sports

George Russell Pangkas Jarak Kejuaraan dengan Kimi Antonelli Usai Taklukkan F1 Baku 2026

Rabu, 30 September 2026 | 16.31 WIB

Imola Berpotensi Gantikan GP Qatar dan Abu Dhabi, Siap Jadi ‘Plan B’ - Image
Sports

Imola Berpotensi Gantikan GP Qatar dan Abu Dhabi, Siap Jadi ‘Plan B’

Minggu, 27 September 2026 | 01.02 WIB

F1 Belum Batalkan GP Qatar dan Abu Dhabi karena Promotor Tolak Menghentikan Balapan Sesuai Jadwal - Image
Sports

F1 Belum Batalkan GP Qatar dan Abu Dhabi karena Promotor Tolak Menghentikan Balapan Sesuai Jadwal

Jumat, 25 September 2026 | 16.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore