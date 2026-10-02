Esteban Ocon Tinggalkan Haas dan Terancam Absen dari F1 Musim 2027

Esteban Ocon (Formula 1)
JawaPos.com – Esteban Ocon dipastikan tidak akan lagi mengemudi untuk Haas setelah musim 2026 berakhir, sehingga peluangnya tampil di grid Formula 1 pada 2027 menjadi sangat kecil.
Dilansir dari laman resmi Formula 1 pada Jum'at (2/10), Keputusan tersebut diambil Haas setelah performa Ocon dinilai belum memenuhi harapan tim sejak bergabung pada 2025.
Ocon sebelumnya diharapkan membantu Haas berkembang menjadi tim papan tengah yang konsisten meraih poin, tetapi performanya pada musim ini dinilai belum sesuai ekspektasi.
Haas telah mengevaluasi sejumlah pembalap muda melalui beberapa sesi pengujian, termasuk juara Formula 2 Leo Fornaroli dan pembalap junior Ferrari, Rafael Camara.
Sementara itu, Ocon mengaku masih ingin melanjutkan kariernya di Formula 1 meskipun sebagian besar tim telah menentukan susunan pembalap untuk 2027.
Salah satu opsi yang mungkin adalah kembali ke Mercedes sebagai pembalap cadangan, mengingat Ocon masih terhubung dengan program pembalap tim tersebut dan sebelumnya pernah menjalani peran serupa pada 2019.
Ocon menegaskan dirinya masih yakin mampu bersaing di Formula 1 dan akan terus berusaha mendapatkan kesempatan untuk kembali membalap.
Pembalap Prancis itu memiliki pengalaman lebih dari satu dekade di F1 dan pernah memperkuat Manor, Force India, Racing Point, Renault, Alpine, serta Haas.
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