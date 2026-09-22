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Risma Azzah Fatin
Rabu, 23 September 2026 | 03.21 WIB

Elena Rybakina Absen Bela Kazakhstan di Final Piala Billie Jean King

Elena Rybakina (Flashscore) - Image

Elena Rybakina (Flashscore)

JawaPos.com – Elena Rybakina yang baru dinobatkan sebagai petenis nomor satu dunia dipastikan absen membela Kazakhstan pada Final Piala Billie Jean King.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (22/9), Keputusan tersebut disampaikan Rybakina setelah menjalani bulan yang sangat menguras fisik, terutama setelah tampil dalam rangkaian turnamen besar.

Petenis berusia 27 tahun itu mengatakan dirinya membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi tubuh sebelum kembali bertanding. Rybakina juga mengaku sedih karena harus melewatkan pertandingan di Shenzhen, Tiongkok.

Rybakina sebelumnya tampil gemilang dengan mengalahkan juara bertahan dua kali, Aryna Sabalenka, pada final US Open akhir pekan lalu.

Kemenangan tersebut mengantarkan Rybakina meraih gelar Grand Slam ketiganya sekaligus menduduki peringkat pertama dunia.

Sebelumnya, cedera pergelangan kaki sempat mengancam keikutsertaannya di US Open, tetapi ia mampu mengatasi masalah tersebut dan menyelesaikan turnamen dengan gelar juara. Kesuksesan itu melengkapi gelar Australian Open tahun ini dan Wimbledon 2022 yang telah diraihnya.

Final Piala Billie Jean King akan berlangsung di Shenzhen pada 22 hingga 27 September, dengan Kazakhstan menghadapi Spanyol pada perempat final 23 September.

Rybakina menyampaikan doa terbaik bagi seluruh peserta dan berharap dapat kembali berada dalam kondisi terbaik untuk berkompetisi.

Absennya Rybakina membuat Kazakhstan harus menghadapi babak perempat final tanpa petenis yang baru saja menduduki posisi teratas peringkat dunia. Italia merupakan juara bertahan Piala Billie Jean King dalam dua edisi terakhir.

Editor: Hanny Suwindari
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