Tim Beregu Putri Indonesia ke Semifinal Asian Games 2026 Usai Bungkam Taiwan

JawaPos.com - Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal Asian games 2026. Kepastian tersebut didapat setelah skuad Merah Putih bungkam Taiwan di babak perempat final.

Indonesia cukup susah payah mengalahkan Taiwan dengan skor akhir 3-1. Pertandingan tersebut berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Nagoya, Jepang, Selasa (22/9).

Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, membuka kemenangan tim Merah Putih. Putri KW menang susah payah atas Lin Hsiang-Ti lewat pertarungan tiga gim dengan skor akhir 21-16, 20-22, 21-15.

Indonesia kemudian berhasil menggandakan keunggulannya menjadi 2-0 atas Taiwan berkat Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. Rachel/Febi mencuri kemenangan atas Hsieh Pei Shan/Lin Jhih Yun lewat pertarungan tiga gim 21-17, 21-23, 21-11.

Sayangnya, kemenangan Indonesia sempat tertunda pada gim ketiga setelah Taiwan mampu memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Tunggal putri Indonesia, Thalita Ramadhani Wiryawan kalah dari Chiu Pin-Chian dengan skor 21-15, 18-21, 11-21.

Ganda putri Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadhanti/Febriana Dwipuji Kusuma, berhasil menjadi juru selamat tim Merah Putih. Fadia/Ana sukses membawa Indonesia melaju ke semifinal setelah bungkam Hsu Yin-Hui/Hu Ling Fang dalam dua gim langsung dengan skor 21-19, 21-6.

Rintangan berat akan dihadap Indonesia di babak semifinal. Putri KW dan kawan-kawan bakal menantang Tiongkok yang mengalahkan Thailand dengan skor akhir 3-1.

Meski demikian, tim beregu putri Indonesia telah memastikan medali di tangannya karena berhasil menembus empat besar. Target yang telah ditetapkan pun tercapai.