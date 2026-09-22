Asian Games 2026: Ganda Campuran Tenis Meja Indonesia Sikat Iran 3-2

Ilustrasi - Cabang olahraga tenis meja. (Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia/PTMSI)
JawaPos.com - Tim tenis meja ganda campuran Indonesia Affan Pratama/Cindy Putri berhasil mengalahkan wakil Iran Benyamin Faraji/Setayesh Iloukhani dengan skor 3-2 pada laga pertama mereka di Asian Games 2026 Aichi-Nagoya.
Bermain di Sky Hall Toyota, Selasa, kemenangan Affan/Cindy diraih berkat kebangkitan mereka di gim ketiga sampai gim kelima.
Mereka mengawali laga dengan tidak baik setelah tertinggal 12-14 dan 6-11 pada dua gim pertama. Namun, setelah itu, Affan/Cindy sukses mengembalikan keadaan dengan tiga kemenangan di tiga gim terakhir.
Affan/Cindy menyudahi perlawanan wakil Iran itu dengan skor 11-5 pada gim ketiga.
Mereka kemudian mengambil kemenangan di gim keempat dengan skor 11-9, lalu puncaknya di gim penentuan atau gim kelima dengan skor 11-8.
Kemenangan ini membuat Affan/Cindy melaju ke babak berikutnya atau round 2 dengan menghadapi pasangan Korea Selatan Junsung Oh/Nayeong Kim pada besok Rabu (23/9).
Pada hari yang sama, wakil ganda campuran Indonesia lainnya yang menang "bye" di babak sebelumnya, Muhammad Junindra/Almaira Nebuchadnezzar, akan menghadapi wakil Thailand Phakpoom Sanguansin/Orawan Paranang.
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