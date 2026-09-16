Kevin Hansen Jadi Brand Ambassador, FIA Rallycross World Cup 2026 Siap Digelar di Sirkuit Ancol

FIA Rallycross Wolrd Cup Indonesia 2026 bakal dilaksanakan di Sirkuit Ancol, Jakarta, pada 5-6 Desember 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiapan FIA Rallycross Wolrd Cup Indonesia 2026 terus dikebut menjelang pelaksanaan di Sirkuit Ancol, Jakarta, pada 5-6 Desember 2026.
Pembalap rallycross dunia Kevin Hansen diperkenalkan secara resmi sebagai salah satu pembalap internasional sekaligus Brand Ambassador Sarga Motorsport untuk ajang tersebut.
Perkenalan Kevin menjadi bagian dari rangkaian Road to FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (15/9).
Kehadiran atlet asal Swedia itu diharapkan mampu meningkatkan antusiasme masyarakat sekaligus memperkenalkan olahraga rallycross kepada publik Indonesia.
Pada FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026, Hansen akan memperkuat Sarga Motorsport di kelas RX1 bersama Sebastien Loeb.
Loeb merupakan juara dunia sembilan kali World Rally Championship (WRC) dan akan menjadi salah satu daya tarik utama pada kelas tertinggi FIA Rallycross tersebut.
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Selain Hansen dan Loeb, Sarga Motorsport juga memberikan kesempatan kepada talenta muda Indonesia, Kingston Effendi.
Kingston akan berkompetisi di kelas RX5 sehingga ajang ini tak hanya menghadirkan pembalap dunia, tetapi juga menjadi panggung bagi pembalap lokal.
CEO Sarga.co Nugdha Achadie mengatakan, komposisi pembalap yang dihadirkan pada FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi bagian dari upaya menghadirkan persaingan berkualitas.
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