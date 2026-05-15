Ananda Mikola Ambil Alih MGPA, Mandalika Bidik Jadi Pusat Motorsport Asia

JawaPos.com - Mantan pembalap nasional Ananda Mikola sebelumnya resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), pengelola Pertamina Mandalika International Circuit di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Penunjukan ini diklaim akan menjadi arah baru pengembangan industri motorsport dan otomotif Indonesia ke level internasional. Ananda menggantikan Priandhi Satria yang memimpin perusahaan tersebut sejak 2022.

Masuknya nama besar di dunia balap nasional itu memunculkan harapan baru bagi perkembangan Sirkuit Mandalika. Bukan hanya sebagai lokasi penyelenggaraan balapan internasional, tetapi juga pusat pertumbuhan industri otomotif dan pembinaan pembalap muda Indonesia.

”Saya sangat mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ini bukan sekadar jabatan, ini adalah panggilan untuk berkarya nyata bagi ekosistem motorsport Indonesia,” ujar Ananda Mikola.

Figur Balap Berpengalaman Kini Pimpin Mandalika Penunjukan Ananda Mikola dinilai cukup strategis mengingat rekam jejak panjangnya di dunia motorsport nasional maupun internasional. Pria kelahiran Jakarta, 27 April 1980 itu dikenal sebagai salah satu pembalap Indonesia yang pernah menembus berbagai kompetisi balap dunia.

Putra legenda balap nasional Tinton Soeprapto tersebut pernah tampil di Italian Formula 3, Formula 3000 Italia dan Eropa, hingga World Series Lights. Salah satu prestasi terbaiknya ialah saat menjadi juara Asian Formula 3 bersama A1 Team Indonesia pada 2005.

Pengalaman Ananda tidak hanya berhenti di lintasan balap. Dia juga aktif di sektor manajemen dan pengembangan industri otomotif nasional.

Sebelumnya, dia pernah menjabat Direktur Sirkuit Sentul serta Ketua Organizing Committee Jakarta E-Prix Formula E 2023. Saat ini Ananda juga menjabat Wakil Ketua Umum Olahraga Prestasi PP Ikatan Motor Indonesia (IMI).