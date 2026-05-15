Ananda Mikola Ambil Alih MGPA, Mandalika Bidik Jadi Pusat Motorsport Asia

Ananda Mikola di Sirkuit Mandalika. (Istimewa)
JawaPos.com - Mantan pembalap nasional Ananda Mikola sebelumnya resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), pengelola Pertamina Mandalika International Circuit di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Penunjukan ini diklaim akan menjadi arah baru pengembangan industri motorsport dan otomotif Indonesia ke level internasional. Ananda menggantikan Priandhi Satria yang memimpin perusahaan tersebut sejak 2022.
Masuknya nama besar di dunia balap nasional itu memunculkan harapan baru bagi perkembangan Sirkuit Mandalika. Bukan hanya sebagai lokasi penyelenggaraan balapan internasional, tetapi juga pusat pertumbuhan industri otomotif dan pembinaan pembalap muda Indonesia.
Baca Juga:Selandia Baru Umumkan Skuad Piala Dunia 2026, Chris Wood Siap Bawa All Whites Cetak Sejarah
”Saya sangat mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ini bukan sekadar jabatan, ini adalah panggilan untuk berkarya nyata bagi ekosistem motorsport Indonesia,” ujar Ananda Mikola.
Penunjukan Ananda Mikola dinilai cukup strategis mengingat rekam jejak panjangnya di dunia motorsport nasional maupun internasional. Pria kelahiran Jakarta, 27 April 1980 itu dikenal sebagai salah satu pembalap Indonesia yang pernah menembus berbagai kompetisi balap dunia.
Putra legenda balap nasional Tinton Soeprapto tersebut pernah tampil di Italian Formula 3, Formula 3000 Italia dan Eropa, hingga World Series Lights. Salah satu prestasi terbaiknya ialah saat menjadi juara Asian Formula 3 bersama A1 Team Indonesia pada 2005.
Baca Juga:Tren Padel Merambah Aksi Sosial, Turnamen di Jakarta Galang Dukungan untuk Keluarga Pasien Anak
Pengalaman Ananda tidak hanya berhenti di lintasan balap. Dia juga aktif di sektor manajemen dan pengembangan industri otomotif nasional.
Sebelumnya, dia pernah menjabat Direktur Sirkuit Sentul serta Ketua Organizing Committee Jakarta E-Prix Formula E 2023. Saat ini Ananda juga menjabat Wakil Ketua Umum Olahraga Prestasi PP Ikatan Motor Indonesia (IMI).
Sementara itu, Ketua Umum PP IMI Moreno Soeprapto menilai pengalaman panjang Ananda menjadi modal penting untuk membawa MGPA dan Sirkuit Mandalika berkembang lebih besar. Menurut Moreno, Ananda memahami kebutuhan industri motorsport Indonesia secara menyeluruh, mulai dari pembinaan pembalap muda hingga pengelolaan event balap internasional.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong