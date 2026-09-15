Marc Marquez Juara MotoGP San Marino 2026 Sekaligus Kukuhkan Posisi Puncak Klasemen

JawaPos.com – Marc Marquez memenangkan MotoGP San Marino 2026 setelah mengungguli adiknya, Alex Marquez.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (14/9), Pembalap Ducati tersebut finis 0,657 detik di depan Alex yang memperkuat Ducati-Gresini, sementara Pedro Acosta dari KTM menempati posisi ketiga.

Kemenangan tersebut sekaligus melengkapi keberhasilan Marc Marquez setelah sebelumnya memenangi balapan sprint.

Hasil tersebut membawa Marc Marquez ke puncak klasemen sementara kejuaraan dunia MotoGP dengan 274 poin, jumlah yang sama dengan Jorge Martin dari Aprilia.

Marquez berhak berada di posisi teratas karena mengoleksi lebih banyak kemenangan balapan sepanjang musim dibandingkan Martin yang finis di urutan kelima pada MotoGP San Marino.

Kemenangan tersebut semakin memperkuat ambisi Marquez untuk merebut gelar juara dunia kelas utama kedelapan sekaligus gelar dunia kesepuluh dalam kariernya.

Sementara itu, Marco Bezzecchi harus mengakhiri balapan kandangnya lebih awal setelah mengalami kecelakaan pada lap kedua dari total 27 putaran.