Marc Marquez Juara MotoGP San Marino 2026 Sekaligus Kukuhkan Posisi Puncak Klasemen

Marc Marquez (Bein Sports)
JawaPos.com – Marc Marquez memenangkan MotoGP San Marino 2026 setelah mengungguli adiknya, Alex Marquez.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (14/9), Pembalap Ducati tersebut finis 0,657 detik di depan Alex yang memperkuat Ducati-Gresini, sementara Pedro Acosta dari KTM menempati posisi ketiga.
Kemenangan tersebut sekaligus melengkapi keberhasilan Marc Marquez setelah sebelumnya memenangi balapan sprint.
Hasil tersebut membawa Marc Marquez ke puncak klasemen sementara kejuaraan dunia MotoGP dengan 274 poin, jumlah yang sama dengan Jorge Martin dari Aprilia.
Marquez berhak berada di posisi teratas karena mengoleksi lebih banyak kemenangan balapan sepanjang musim dibandingkan Martin yang finis di urutan kelima pada MotoGP San Marino.
Kemenangan tersebut semakin memperkuat ambisi Marquez untuk merebut gelar juara dunia kelas utama kedelapan sekaligus gelar dunia kesepuluh dalam kariernya.
Sementara itu, Marco Bezzecchi harus mengakhiri balapan kandangnya lebih awal setelah mengalami kecelakaan pada lap kedua dari total 27 putaran.
Pembalap Aprilia asal Italia yang memulai balapan dari posisi terdepan tersebut kehilangan peluang penting untuk memperkecil jarak dalam persaingan gelar juara dunia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022