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Risma Azzah Fatin
Rabu, 8 Juli 2026 | 14.52 WIB

KTM Resmi Umumkan Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio sebagai Pembalap Pabrikan MotoGP 2027

Alex Marquez (The Race) - Image

Alex Marquez (The Race)

JawaPos.com – KTM resmi mengumumkan Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio sebagai pembalap tim pabrikan untuk MotoGP musim 2027.

Dilansir dari laman The Race pada Selasa (7/7), Pengumuman tersebut menjadikan KTM sebagai pabrikan keempat yang telah mengonfirmasi susunan pembalap pabrikannya setelah kesepakatan baru MotoGP periode 2027–2031 disepakati. Kedua pembalap akan memperkuat KTM melalui kontrak berdurasi beberapa musim.

Alex Marquez bergabung setelah sebelumnya memperkuat Gresini Racing dan sempat menjadi runner-up klasemen MotoGP sebelum musim 2026 terganggu akibat cedera.

Kepindahan ini juga menandai kembalinya Marquez ke tim pabrikan untuk pertama kalinya sejak musim debutnya di kelas MotoGP bersama Honda.

Direktur KTM Motorsport, Pit Beirer, memuji Marquez sebagai pembalap bertalenta yang memiliki kemampuan balap, kecerdasan, serta mentalitas juara yang sesuai dengan karakter tim.

Sementara itu, Fabio Di Giannantonio meninggalkan VR46 meski memiliki peluang untuk tetap bersama tim tersebut dan menerima tawaran kontrak baru dari Ducati. Pembalap asal Italia itu memilih bergabung dengan KTM demi mendapatkan kesempatan membela tim pabrikan.

Pit Beirer menilai Di Giannantonio telah berkembang menjadi salah satu pembalap paling konsisten di MotoGP dengan kecepatan, komitmen, dan kemampuan bekerja sama yang sangat baik.

Dengan bergabungnya Marquez dan Di Giannantonio, KTM optimistis mampu membangun kekuatan baru untuk menghadapi regulasi MotoGP 2027. 

Editor: Novia Tri Astuti
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