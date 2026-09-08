Aldila Sutjiadi Melaju ke Perempat Final Ganda US Open 2026

Aldila Sutjiadi menembus 16 besar US Open 2026 setelah mengalahkan Janice Tjen. Ia berpeluang mencetak rekor baru dengan lolos ke perempat final. (Dok. WTA)
JawaPos.com - Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi bersama pasangannya, Erin Routliffe, melaju ke perempat final US Open 2026 setelah menundukkan Anna Bondar/Anhelina Kalinina melalui pertarungan tiga set pada babak 16 besar di New York, Amerika Serikat, Selasa WIB.
Aldila/Erin yang merupakan unggulan kesembilan menang 6-2, 4-6, 6-2 atas pasangan Hongaria/Ukraina tersebut dalam pertandingan yang berlangsung selama satu jam 57 menit, demikian WTA.
Pada set pertama, Aldila/Erin langsung tampil agresif dan mampu menekan permainan lawan. Pasangan Indonesia-Selandia Baru itu berhasil memanfaatkan peluang break untuk membangun keunggulan sebelum menutup set pembuka dengan skor 6-2.
Bondar/Kalinina kemudian memberikan perlawanan lebih kuat pada set kedua. Kedua pasangan sempat bermain ketat dan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 4-4. Bondar/Kalinina akhirnya mendapatkan momentum setelah merebut gim servis Aldila/Erin dan mengamankan set kedua dengan skor 6-4.
Memasuki set penentuan, Aldila/Erin kembali menemukan ritme permainan terbaik. Mereka langsung unggul 4-0 setelah dua kali mematahkan servis lawan.
Bondar/Kalinina sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 2-4. Namun, Aldila/Erin mampu meredam kebangkitan tersebut dengan merebut dua gim berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2 sekaligus mengamankan tiket ke babak delapan besar.
Dalam statistik pertandingan, Aldila/Erin mencatat keunggulan dalam total poin dengan 92 poin berbanding 77 poin. Mereka juga mengonversi empat dari enam peluang break point, sementara Bondar/Kalinina hanya mampu memanfaatkan satu dari tiga peluang.
Pada perempat final, Aldila/Erin akan menghadapi pasangan Amerika Serikat Ashlyn Krueger/Robin Montgomery, yang mengalahkan pasangan Jerman-Turki Tatjana Maria/Zeynep Sonmez dengan 6-3, 6-2.
Pertandingan babak delapan besar tersebut dijadwalkan berlangsung Rabu (9/9) pagi hari WIB.
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Jawa Pos
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