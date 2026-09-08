Aldila Sutjiadi Melaju ke Perempat Final Ganda US Open 2026

JawaPos.com - Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi bersama pasangannya, Erin Routliffe, melaju ke perempat final US Open 2026 setelah menundukkan Anna Bondar/Anhelina Kalinina melalui pertarungan tiga set pada babak 16 besar di New York, Amerika Serikat, Selasa WIB.

Aldila/Erin yang merupakan unggulan kesembilan menang 6-2, 4-6, 6-2 atas pasangan Hongaria/Ukraina tersebut dalam pertandingan yang berlangsung selama satu jam 57 menit, demikian WTA.

Pada set pertama, Aldila/Erin langsung tampil agresif dan mampu menekan permainan lawan. Pasangan Indonesia-Selandia Baru itu berhasil memanfaatkan peluang break untuk membangun keunggulan sebelum menutup set pembuka dengan skor 6-2.

Bondar/Kalinina kemudian memberikan perlawanan lebih kuat pada set kedua. Kedua pasangan sempat bermain ketat dan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 4-4. Bondar/Kalinina akhirnya mendapatkan momentum setelah merebut gim servis Aldila/Erin dan mengamankan set kedua dengan skor 6-4.

Memasuki set penentuan, Aldila/Erin kembali menemukan ritme permainan terbaik. Mereka langsung unggul 4-0 setelah dua kali mematahkan servis lawan.

Bondar/Kalinina sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 2-4. Namun, Aldila/Erin mampu meredam kebangkitan tersebut dengan merebut dua gim berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2 sekaligus mengamankan tiket ke babak delapan besar.

Dalam statistik pertandingan, Aldila/Erin mencatat keunggulan dalam total poin dengan 92 poin berbanding 77 poin. Mereka juga mengonversi empat dari enam peluang break point, sementara Bondar/Kalinina hanya mampu memanfaatkan satu dari tiga peluang.

Pada perempat final, Aldila/Erin akan menghadapi pasangan Amerika Serikat Ashlyn Krueger/Robin Montgomery, yang mengalahkan pasangan Jerman-Turki Tatjana Maria/Zeynep Sonmez dengan 6-3, 6-2.