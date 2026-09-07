Sepak Takraw Adaptive Indonesia Bidik Gelar di Thailand Usai Juara di Turki

Sepak Takraw Adaptive Indonesia membawa lima atlet ke Para Sports Championship Thailand 2026 dan membidik gelar juara setelah sukses di Turki. (Dok. NOC)
JawaPos.com – Tim nasional Sepak Takraw Adaptive Indonesia akan mengikuti Para Sports Championship Thailand 2026. Turnamen tersebut berlangsung pada 7–11 September di Provinsi Ayutthaya, Thailand.
Indonesia membawa lima atlet, yakni Samsuk, M. Ridwan, Moh. Yanto, Gusri Gusmianto, dan Upik Suleman. Tiga nama pertama berasal dari Jawa Timur, sedangkan Gusri dari Riau serta Upik dari Gorontalo.
Mereka akan tampil di dua kategori, yakni Arm untuk disabilitas tangan dan Mixed untuk disabilitas tangan dan kaki. Indonesia menargetkan gelar juara setelah sebelumnya meraih emas pada ajang internasional di Mersin, Turki, pada 2025 lalu.
“Target kami sesuai seperti kemarin. Mudah-mudahan bisa mempertahankan juara,” kata pelatih Moh. Hanafi kepada Jawa Pos.
Hanafi optimistis meski tim menjalani persiapan secara mandiri.
“Karena belum masuk anggotanya NPC (National Paralympic Committee of Indonesia), kami cari sponsorship,” kata Hanafi.
“Kami sangat kesulitan. Tapi alhamdulillah ada rezekinya, anak-anak ini dibantu beberapa donatur.”
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Jawa Pos
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