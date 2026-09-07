OJK Jatim Catat Industri Asuransi Tumbuh Mencapai 20 Persen secara Tahunan

Bisnis di Jawa Timur terus tumbuh, Avrist General Insurance Perkuat Kehadiran di Surabaya. (Istimewa)
JawaPos.com - Berdasar data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, industri asuransi di Jawa Timur mencatatkan pertumbuhan premi sebesar 20,61 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).
Perkembangan tersebut menunjukkan besarnya potensi Jawa Timur sebagai salah satu pasar strategis bagi industri asuransi di Indonesia.
PT Avrist General Insurance (Avrist General) memperkuat keberadaan dan kapasitas operasionalnya di Jawa Timur melalui perpindahan kantor Surabaya ke Graha Pacific.
Pertumbuhan pasar tersebut turut dibarengi dengan perkembangan positif bisnis Avrist General di Surabaya.
Hingga Juli 2026, Gross Written Premium (GWP) kantor Surabaya tumbuh sekitar 14,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Produksi premi kantor Surabaya mencatat pertumbuhan sekitar 30,7 persen YoY.
Kinerja tersebut semakin memperkuat posisi Surabaya sebagai salah satu wilayah penting dalam pengembangan bisnis.
Hingga Juli 2026, kantor Avrist General Surabaya memberikan kontribusi sekitar 7,9 persen terhadap total GWP perusahaan.
Sementara dibandingkan dengan produksi jaringan kantor cabang di luar kantor pusat, kontribusi Surabaya mencapai sekitar 21,8 persen.
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Jawa Pos
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