Drama Tiebreak, Fabian Glen Kunci Juara Open JAPFA Chess Festival 2026

JawaPos.com - FM Fabian Glen Mariano dari Bali keluar sebagai juara Open JAPFA Chess Festival 2026 pada penutupan, Minggu (6/9) di Wisma Serbaguna Senayan.

Awalnya, panitia mengumumkan IM Gilbert Elroy sebagai pemenang, namun setelah dikoreksi pakai aturan tiebreak 2026, Fabian dan Gilbert sama-sama 7,5 poin.

Fabian dinyatakan sebagai pemenang usai dinyatakan unggul solkof.

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”Perasaan saya sangat bahagia ya, karena ini yang kedua kalinya saya berhasil menjuarai Japfa Chess Festival ini. Apalagi kemarin kan sempat ada kesalahan dari panitia ya. Tapi habis itu ada kesalahan diperbaiki, akhirnya saya yang juara,” ujar Fabian Glen dilansir dari Antara.

Menurut dia, persaingan tahun ini lebih ketat dibanding 2023.

”Tahun ini lebih deg-degan. Poinnya barengan. Kalau dulu saya juara poin 8 sendiri. Mungkin kali ini lebih ringan karena GM dan IM lain nggak banyak yang turun,” jelas Fabian.

Di nomor Blitz, Fabian juga tampil kuat.

Dari 9 babak, dia raih 8 poin dengan 2 kali remis, tapi harus puas peringkat 4 karena kalah solkof.