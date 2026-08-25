FIP Silver dan FIP Promises Bali Jadi Panggung Kebangkitan Padel Indonesia di Level Internasional

JawaPos.com - Padel Indonesia mendapat momentum penting untuk menunjukkan perkembangan di level internasional lewat FIP Silver dan FIP Promises Bali 2026. Digelar di Island Sports, Bali, pada 10–16 Agustus 2026, dua turnamen tersebut jadi panggung bagi atlet nasional untuk mengukur kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman menghadapi pemain dari berbagai negara.

FIP Silver Bali tercatat sebagai turnamen FIP Silver pertama yang digelar di Indonesia. Kompetisi tersebut diikuti 238 atlet dari 32 negara, termasuk Spanyol, Italia, Argentina, Portugal, Singapura, Jepang, Jerman, Brasil, Inggris, dan Thailand.

Kehadiran ratusan atlet dari berbagai negara menjadi kesempatan berharga bagi atlet Indonesia untuk merasakan persaingan dengan pemain berlevel internasional. Selain meningkatkan pengalaman bertanding, ajang tersebut juga membuka peluang bagi Indonesia untuk semakin diperhitungkan dalam kalender kompetisi padel dunia.

Pada sektor putra, gelar juara FIP Silver Bali diraih Marcos Gonzalez Blanco dari Spanyol dan Martin Abud. Sementara itu, sektor putri menjadi milik pasangan asal Spanyol, Carla Fernandez Gonzalez dan Nerea Guerra Santana.

Bagi Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PB PI), penyelenggaraan turnamen internasional di tanah air tidak sekadar berkaitan dengan persaingan memperebutkan gelar. Ajang tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem padel yang lebih kompetitif sekaligus memberikan ruang bagi atlet nasional untuk berkembang.

Perhatian yang sama juga diberikan kepada kelompok usia muda melalui FIP Promises Bali. Turnamen tersebut diikuti 276 atlet dari 10 negara, di antaranya Amerika Serikat, Malaysia, Italia, Inggris, Kazakhstan, Prancis, Rusia, Singapura, Kuwait, dan Jerman.

FIP Promises menjadi bagian penting dalam membangun jalur regenerasi atlet padel Indonesia sejak usia dini. Para pemain muda tidak hanya dituntut mengejar hasil pertandingan, tetapi juga mendapatkan pengalaman menghadapi lawan dari negara lain serta mengenal atmosfer kompetisi internasional.

Sejumlah atlet muda Indonesia pun mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dengan meraih gelar juara di berbagai kelompok usia. Pada kategori U-12 putra, M. Rakha Rezqiano Simanjuntak dan Oziel Kurnia Alfarizqi keluar sebagai pemenang.