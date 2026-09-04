Selangkah Lagi Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp Gapai Gelar Juara

JawaPos.com - Performa meyakinkan ditunjukkan pasangan ganda muda Indonesia Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp dengan memastikan lolos ke final seri 4, ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026.

Setelah kemarin secara mengejutkan berhasil menumbangkan unggulan pertama Isaac Becroft/Reece Falck dari Selandia Baru, giliran Sebastian Grundtvic Jorgensen/Ryotaro Taguchi harus merasakan dahsyatnya permainan Falen dan Ethan.

Pasangan gado-gado Denmark dan Jepang itu dipaksa takluk dua set langsung.

Baca Juga:Aji Kusuma dan Mendonca Jadi Andalan Madura United Hadapi Persijap di Super League

Secara peringkat, ganda muda Indonesia ini berada dibawah Sebastian Grundtvic Jorgensen/Ryotaro Taguchi yang menjadi unggulan ke 4.

Namun saat laga berlangsung semua hancur, dimana pada set pertama dimenangkan Ali Da Costa/Ethan David Zapp 6-4.

Rafalentino yang berusia 16 tahun memiliki senjata forehand maupun backhand mematikan sementara cegatan voli di depan net menjadi andalan Ethan.

Kombinasi iitu memaksa Sebastian Grundtvic Jorgensen/Ryotaro Taguchi harus menelan kekalahan dengan skor sama 6-4 dalam total durasi pertandingan selama 1 jam 6 menit.

Rafalentino Ali Da Costa menyampaikan, kemenangan ini menjadi kado terbaik bagi kompatriotnya yang tengah merayakan ulang tahunnya yang ke 17.