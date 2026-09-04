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Latu Ratri Mubyarsah
Sabtu, 5 September 2026 | 02.00 WIB

Selangkah Lagi Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp Gapai Gelar Juara

Pasangan ganda muda Indonesia Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp memastikan lolos ke final seri 4, ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026. (Istimewa) - Image

Pasangan ganda muda Indonesia Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp memastikan lolos ke final seri 4, ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Performa meyakinkan ditunjukkan pasangan ganda muda Indonesia Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp dengan memastikan lolos ke final seri 4, ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026.

Setelah kemarin secara mengejutkan berhasil menumbangkan unggulan pertama Isaac Becroft/Reece Falck dari Selandia Baru, giliran Sebastian Grundtvic Jorgensen/Ryotaro Taguchi harus merasakan dahsyatnya permainan Falen dan Ethan.

Pasangan gado-gado Denmark dan Jepang itu dipaksa takluk dua set langsung.

Secara peringkat, ganda muda Indonesia ini berada dibawah Sebastian Grundtvic Jorgensen/Ryotaro Taguchi yang menjadi unggulan ke 4.

Namun saat laga berlangsung semua hancur, dimana pada set pertama dimenangkan Ali Da Costa/Ethan David Zapp 6-4.

Rafalentino yang berusia 16 tahun memiliki senjata forehand maupun backhand mematikan sementara cegatan voli di depan net menjadi andalan Ethan.

Kombinasi iitu memaksa Sebastian Grundtvic Jorgensen/Ryotaro Taguchi harus menelan kekalahan dengan skor sama 6-4 dalam total durasi pertandingan selama 1 jam 6 menit.

Rafalentino Ali Da Costa menyampaikan, kemenangan ini menjadi kado terbaik bagi kompatriotnya yang tengah merayakan ulang tahunnya yang ke 17.

Sekaligus menjadi rekor tersendiri bagi keduanya selama bermain ganda dengan mencapai babak final.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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