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Risma Azzah Fatin
Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.41 WIB

Dunia Tenis Soroti 4 Usulan Novak Djokovic untuk Mengubah Aturan Permainan

Novak Djokovic (Bein Sports) - Image

Novak Djokovic (Bein Sports)

JawaPos.com – Novak Djokovic mengusulkan sejumlah perubahan mendasar terhadap sistem permainan tenis sebagai upaya menyesuaikan olahraga tersebut dengan perkembangan zaman dan minat generasi muda.

Menurut peraih 24 gelar Grand Slam itu, tenis perlu menghadirkan pertandingan yang lebih dinamis tanpa menghilangkan nilai kompetitifnya.

Berikut 4 poin utama yang diajukan Djokovic terkait perubahan sistem permainan tenis, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (5/8).

1.     Menetapkan Durasi Pertandingan Sekitar 2 Jam

Djokovic mengusulkan agar setiap pertandingan memiliki durasi yang lebih terukur, yakni sekitar dua jam. Menurutnya, pertandingan dengan waktu yang lebih singkat akan memudahkan penjadwalan turnamen sekaligus memberikan kepastian bagi penonton dan pemegang hak siar. Format tersebut juga dinilai mampu menghadirkan tontonan yang lebih menarik dan mudah diikuti.

2.     Mengubah Format Set Menjadi 4 Gim

Djokovic mengusulkan penggantian format set tradisional dari 6 gim menjadi 4 gim. Pertandingan tetap dapat menggunakan format terbaik dari lima set sehingga peluang terjadinya kebangkitan skor tetap terbuka. Perubahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan intensitas permainan tanpa membuat durasi pertandingan terlalu panjang.

3.     Menerapkan Sistem Poin Emas pada Skor Imbang

Djokovic juga mengusulkan penerapan sistem poin emas ketika skor mencapai 40-40. Dalam sistem tersebut, tidak akan ada lagi keuntungan atau advantage, sehingga satu poin berikutnya langsung menentukan pemenang gim. Aturan ini diyakini dapat meningkatkan ketegangan pada momen penting sekaligus mengurangi waktu yang terbuang akibat deuce berkepanjangan.

4.     Mengadopsi Format yang Pernah Diuji pada Turnamen Khusus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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