Aryna Sabalenka Sebut Tes Biologis WTA Adil untuk Jaga Integritas Persaingan Tenis Putri

Aryna Sabalenka (Instagram @arynasabalenka)
JawaPos.com – Aryna Sabalenka menyatakan dukungannya terhadap kebijakan baru Asosiasi Tenis Wanita (WTA) mengenai persyaratan kelayakan pemain berdasarkan jenis kelamin biologis.
Dilansir dari laman Just Jared pada Rabu (5/8), Petenis peringkat satu dunia itu menilai kebijakan tersebut penting untuk menjaga keadilan dalam kompetisi tenis putri profesional. Ia juga menyebut langkah tersebut sebagai upaya mempertahankan integritas olahraga.
WTA sebelumnya mengumumkan pembaruan kebijakan yang mencakup penyaringan berdasarkan jenis kelamin biologis bagi seluruh peserta kompetisi putri.
Organisasi tersebut menjelaskan bahwa aturan baru diterapkan untuk memastikan persaingan berlangsung secara adil bagi semua pemain. WTA juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk merendahkan ataupun mempertanyakan identitas gender siapa pun.
Menanggapi kebijakan tersebut, Sabalenka mengatakan terdapat perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang perlu diperhatikan dalam olahraga kompetitif.
Menurut Sabalenka, menjaga kesetaraan kesempatan bertanding merupakan hal yang sangat penting bagi tenis putri. Oleh karena itu, ia menyatakan mendukung penuh penerapan kebijakan baru WTA.
Sabalenka juga mengaku tidak keberatan apabila seluruh pemain diwajibkan menjalani tes biologis sesuai aturan yang berlaku. Ia menilai prosedur tersebut merupakan langkah yang adil apabila diterapkan secara setara kepada semua peserta.
Fokus utamanya tetap tertuju pada persiapan dan pencapaian targetnya di lapangan, sembari mendukung kebijakan yang diyakini dapat menjaga keadilan kompetisi.
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