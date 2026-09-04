Kadek Dhinda Fokus Benahi Fisik untuk Asian Games 2026

JawaPos.com - Tunggal putri Indonesia Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang, untuk meningkatkan kondisi fisik dan daya tahan sebelum memperkuat tim putri.

"Asian Games jaraknya tidak lama lagi dan setelah kembali ke Jakarta, saya mau menambah fisik dan daya tahan," kata Dhinda setelah pertandingan Pontianak Indonesia Masters 2026 di Pontianak, Kamis.

Dhinda menjadi salah satu dari empat pemain tunggal yang dipilih PP PBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani, Thalita Ramadhani Wiryawan, dan Mutiara Ayu Puspitasari.

Pemain berusia 20 tahun itu menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan.

Dhinda merasa harus meningkatkan kemampuan mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat reli dan lebih cepat mencari serangan.

"Lawan bermain dengan banyak spekulasi dan tidak mau diajak rally, sementara tipe permainan saya adalah rally. Tadi sebenarnya ada beberapa kali dia mati langkah tapi masih bisa membalikkan bola dan balikannya itu malah bagus dan saya posisinya malah tidak siap," ujar Dhinda.

Menjelang akhir gim pertama, Chan meningkatkan tempo dan berusaha mengambil inisiatif serangan lebih awal.

"Di poin-poin akhir gim pertama itu dia berusaha mempercepat permainan, mau langsung mematikan saya terus. Saya sudah antisipasi tapi memang pergerakan kakinya kurang cepat," kata Dhinda.