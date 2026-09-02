Ada Duet Joaquin/Fadia! PBSI Rilis 20 Atlet untuk Asian Games 2026

JawaPos.com - PBSI resmi merilis daftar 20 pemain Indonesia yang akan tampil di Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang.

Menariknya, ada duet baru di sektor ganda campuran, yakni Nikolaus Joaquin/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Cabang olahraga bulu tangkis dengan nomor beregu akan dipertandingkan pada 20-24 September, kemudian dilanjut nomor perorangan pada 25-29 September 2026.

“Untuk Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang, PP PBSI menurunkan 20 pemain, terdiri dari 10 pemain putra dan 10 pemain putri. Mereka akan memperkuat Indonesia di nomor beregu putra dan beregu putri,” kata Kabid Binpres PP PBSI, Eng Hian, dalam keterangannya, dikutip Rabu (2/9/2026).

Eng Hian menyebutkan, tim beregu putra diperkuat Jonatan Christie, Alwi Farhan, Moh Zaki Ubaidillah, Muhamad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Shohibul Fikri, Leo Rolly Carnando, Daniel Marthin, Nikolaus Joaquin, dan Amri Syahnawi.

Sementara, tim beregu putri akan diperkuat oleh Putri Kusuma Wardani, Thalita Ramadhani Wiryawan, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Allessya Rose, Febi Setianingrum, Febriana Dwipuji Kusuma, Meilysa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan Nita Violina Marwah.

Eng Hian menjelaskan bahwa penetapan skuad dilakukan melalui sejumlah pertimbangan. Evaluasi mencakup performa hingga kondisi fisik dan teknis pemain agar komposisi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan tim untuk mencapai target Asian Games 2026.

“Penetapan skuad ini dilakukan setelah melalui proses evaluasi secara menyeluruh. Kami melihat performa, kondisi fisik dan teknis masing-masing pemain, serta kebutuhan tim. Dari situ kami menentukan komposisi yang paling sesuai dengan target dan kebutuhan Indonesia di Asian Games,” terang Eng Hian.