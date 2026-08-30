OCA Pastikan Akomodasi 17.000 Lebih Peserta Asian Games 2026 Tersedia

JawaPos.com - Dewan Olimpiade Asia (OCA) bersama Panitia Penyelenggara Asian Games 2026 memastikan akomodasi telah tersedia bagi lebih dari 17.000 atlet dan ofisial yang terdaftar mengikuti event tersebut.

"Seluruh 17.000 lebih atlet dan ofisial yang terdaftar sebelum penutupan Entry by Name pada Juli telah mendapatkan akomodasi yang sesuai untuk Asian Games," demikian pernyataan bersama OCA dan AINAGOC dilansir laman resminya, Minggu.

Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah muncul kekhawatiran mengenai ketersediaan tempat tinggal peserta menyusul jumlah delegasi yang melampaui kapasitas awal yang disiapkan panitia.

AINAGOC sebelumnya menyatakan berdasarkan Host City Contract, pihaknya menyiapkan akomodasi dengan kapasitas maksimal 15.000 orang.

Namun, jumlah atlet dan ofisial yang mendaftar diperkirakan melampaui angka tersebut.

Untuk mengatasi kondisi itu, OCA dan AINAGOC sebelumnya menyepakati bahwa sebagian ofisial tim akan mengatur akomodasi melalui Komite Olimpiade Nasional (NOC) masing-masing dan tidak menggunakan tempat tinggal yang disediakan langsung oleh panitia.

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OCA telah menyampaikan kebijakan tersebut kepada seluruh NOC pada 24 Agustus.

Dua hari kemudian, AINAGOC bersama OCA menggelar pertemuan daring dengan seluruh NOC untuk menjelaskan secara rinci rencana akomodasi bagi kontingen.