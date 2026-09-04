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Taufiq Ardyansyah
Jumat, 4 September 2026 | 16.43 WIB

Best Couple Runner Eastvarun Raih Best Costume di Merdeka Run 2026

Candra Sugiartama meraih Best Costume kategori Olahraga dan naik ke panggung bersama Ratih Kumala Dewi saat mengikuti Merdeka Run 2026, (Istimewa) - Image

Candra Sugiartama meraih Best Costume kategori Olahraga dan naik ke panggung bersama Ratih Kumala Dewi saat mengikuti Merdeka Run 2026, (Istimewa)

JawaPos.com - Bagi Candra Sugiartama dan Ratih Kumala Dewi, lari tidak selalu tentang siapa yang paling cepat mencapai garis finis tapi juga tentang konsistensi, kebersamaan, dan menikmati setiap kilometer yang ditempuh.

Pasangan yang tergabung dalam komunitas Eastvarun itu dikenal sebagai Best Couple Runner.

Keduanya rutin mengikuti berbagai kegiatan lari bersama, menjadikan olahraga sebagai bagian dari aktivitas mereka sehari-hari.

Kekompakan tersebut kembali terlihat dalam Merdeka Run 2026.

Candra dan Ratih tampil dengan kostum bernuansa kemerdekaan yang dibuat selaras.

Tak sekadar tampil kompak, kreativitas mereka berbuah penghargaan Best Costume kategori olahraga.

Bagi Candra, penghargaan tersebut menjadi bonus dari pengalaman mengikuti sebuah event lari bersama.

”Buat kami, berlari bersama itu bukan tentang siapa yang paling cepat. Yang penting adalah bisa menikmati perjalanan, bertemu teman-teman, dan menciptakan cerita bersama,” ujar Candra.

Olahraga Sekaligus Aktivitas Keluarga

Sebagai pasangan sekaligus orang tua tiga anak, Candra dan Ratih menjadikan lari sebagai bagian dari gaya hidup.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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