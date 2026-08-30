Siswa SAIM Buktikan Mampu Kelola Event Besar dari Nol Lewat SAIM Nature Run 2026

Siswa SAIM Secondary terlibat langsung dalam penyelenggaraan SAIM Nature Run 2026 di Delta Plaza Surabaya, Minggu (30/8/2026). (Dok. SAIM)
JawaPos.com — Ribuan peserta mengikuti SAIM Nature Run 2026 di Delta Plaza Surabaya, Minggu (30/8), dalam ajang lari yang seluruh rangkaian utamanya digerakkan siswa SAIM Secondary.
Tak sekadar berlari, peserta menjadi bagian dari proyek pembelajaran ketika para siswa mengelola event mulai dari perencanaan, promosi, sponsor, hingga pelaksanaan.
SAIM Nature Run 2026 digagas dan diselenggarakan OSIS SAIM Secondary dengan siswa terlibat sejak tahap awal hingga acara berlangsung.
Mereka menyusun konsep, membuat konten promosi, mencari sponsor, mendesain jersey, menyiapkan race pack, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan.
Ketua panitia, Naila Tsabita Tamimy, siswa kelas 12, memimpin tim untuk menjalankan keseluruhan proses tersebut.
Pengalaman itu membuat para siswa tidak hanya memahami teori pengelolaan kegiatan, tetapi langsung menghadapi berbagai kebutuhan dan persoalan yang muncul dalam sebuah event nyata.
“Bagi kami, ini bukan hanya tentang membuat sebuah acara,” ujar Naila.
“Kami belajar bagaimana merencanakan sesuatu, bekerja sama dengan banyak pihak, menghadapi masalah, dan memastikan apa yang sudah dirancang bisa terlaksana.”
Dalam prosesnya, tim OSIS SAIM mendapat pendampingan langsung dari Direktur Pendidikan SAIM Aziz Badiansyah, M.MPd.
Pendampingan dilakukan dengan mengawal, membimbing, dan mengarahkan siswa selama persiapan hingga pelaksanaan SAIM Nature Run 2026.
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Jawa Pos
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