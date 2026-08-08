Kalah dari Alexandra Eala, Jessica Pegula Malah Dapat Ribuan Subscriber Baru

Jessica Pegula kalah dari Alexandra Eala di final Washington DC Open, tetapi podcast-nya mendapat tambahan 4.000–5.000 subscriber baru. (Dok. Antara)
JawaPos.com - Jessica Pegula harus mengakui keunggulan Alexandra Eala di final Washington DC Open, Senin (3/8) lalu. Namun, petenis asal Amerika Serikat itu tetap mendapat keuntungan lain. The Player's Box, podcast yang dia bawakan, justru mendapat tambahan ribuan subscriber baru setelah pertandingan tersebut.
“Fans Filipina sungguh gila. Kami mendapat 4 ribu atau 5 ribu lebih subscriber setelah pertandingan itu,” kata Pegula di Toronto dikutip dari Sportskeeda.
“Bahkan saat saya meninggalkan stadion, mereka bersorak untuk saya. Mereka begitu antusias berada di sana. Saya senang mereka suka mendengarkan dan mengikuti karya saya.”
Meski berlangsung di Amerika Serikat, mayoritas tribun Washington DC Open justru dipenuhi suporter Filipina yang mendukung Eala. Fenomena tersebut berlanjut saat Eala tampil di Canadian Open pekan ini.
Laga debutnya melawan Alycia Parks, Rabu (5/8) malam waktu setempat, sold out hanya dalam 30 menit.
Eala menjadi pemain pertama setelah Serena Williams dua dekade lalu yang mampu membuat tiket laga pembuka Canadian Open terjual habis.
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