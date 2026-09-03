Aryna Sabalenka Bantah Tuduhan Sering Berpesta Usai Menang di Round 2 US Open 2026

Aryna Sabalenka (Instagram @arynasabalenka)
JawaPos.com – Aryna Sabalenka membantah anggapan bahwa aktivitasnya di luar lapangan selama US Open hanya berkaitan dengan pesta dan kesenangan setelah meraih kemenangan telak di babak kedua.
Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (3/9), Juara bertahan dua kali itu mengalahkan Polina Iatcenko dengan skor 6-1, 6-1 di Stadion Arthur Ashe.
Sabalenka mengaku tersinggung ketika seorang reporter kembali mempertanyakan apakah berbagai penampilan dan kegiatan promosinya mengganggu persiapannya menghadapi turnamen Grand Slam.
Petenis nomor satu dunia tersebut menegaskan bahwa unggahan aktivitasnya bersama sejumlah merek tidak berarti dirinya mengabaikan latihan dan lebih memilih berpesta.
Sabalenka menyebut pertanyaan tersebut tidak masuk akal karena ia tetap bekerja keras untuk menjaga performa terbaiknya di lapangan.
Pemegang empat gelar Grand Slam itu mengaku puas dengan permainan dan tingkat fokusnya setelah kembali menunjukkan penampilan dominan di New York.
Sabalenka kini berupaya mempertahankan gelar US Open untuk ketiga kalinya secara berturut-turut sekaligus mengakhiri paceklik gelar mayor pada musim ini.
Petenis berusia 28 tahun itu mengakui sempat mengalami kesulitan pada pertengahan musim, tetapi merasa kondisi mental dan fisiknya kini jauh lebih kuat.
Sabalenka menegaskan akan menjaga fokus dalam setiap pertandingan demi melanjutkan performa positifnya sepanjang turnamen.
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Jawa Pos
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