Novak Djokovic dan Aryna Sabalenka tersingkir di pembuka ganda campuran US Open 2026 (Flashscore)
JawaPos.com – Novak Djokovic dan Aryna Sabalenka harus tersingkir pada pertandingan pembuka nomor ganda campuran US Open setelah kalah dari Henry Patten dan Katerina Siniakova.
Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (26/8), Pasangan unggulan teratas tersebut sempat memenangkan set pertama dengan skor 4-1, tetapi Patten dan Siniakova mampu membalikkan keadaan pada set kedua.
Djokovic dan Sabalenka akhirnya kalah dengan skor 1-4, 4-2, 10-2 dalam pertandingan yang berlangsung sengit.
Djokovic yang merupakan pemilik 24 gelar tunggal Grand Slam dan Sabalenka dengan empat gelar mayor tidak mampu mempertahankan momentum setelah unggul pada set pertama.
Patten dan Siniakova kemudian tampil lebih dominan dan memaksakan pertandingan berlanjut ke tiebreak penentuan dengan format sepuluh poin.
Siniakova memastikan kemenangan melalui ace pada match point sekaligus membawa pasangan tersebut melaju ke perempat final.
Kekalahan Djokovic dan Sabalenka menjadi salah satu kejutan dalam nomor ganda campuran yang kembali digelar pada pekan sebelum babak utama tunggal US Open.
Format kompetisi tersebut diperbarui untuk menarik lebih banyak pemain tunggal papan atas dengan jumlah peserta yang lebih sedikit dan jadwal khusus.
Meskipun format baru mendapat kritik dari sejumlah pemain spesialis ganda, penyelenggaraan tahun sebelumnya dinilai berhasil menarik perhatian penonton serta sejumlah nama besar tenis dunia.
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Jawa Pos
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