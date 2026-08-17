Timnas Voli Putra Indonesia Bertanding di Samdech Thipadei Cup

Ilustrasi Timnas voli Indonesia. (Putra M. Akbar/Antara)

JawaPos.com - Timnas voli putra Indonesia akan bertanding di Samdech Thipadei Cup mulai 19 Agustus 2026 di Phnom Penh, Kamboja.

Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) melalui akun Instagram resmi, mengumumkan keikutsertaan skuad Garuda dalam turnamen tersebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang.

Dilansir dari Antara, PBVSI telah memanggil 18 pemain untuk dipersiapkan menghadapi Asian Games 2026, terdiri atas tiga setter, lima middle blocker, dua libero, enam outside hitter, dan dua opposite hitter.

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Pada posisi setter ada Alfin Daniel Pratama, Dio Zulfikri, dan Jasen Natanael Kilanta.

Sektor middle blocker diisi Hendra Kurniawan, Muhammad Malizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatulloh, serta Tedi Oka Syahputra.

Dua libero yang dipanggil adalah Abhinaya Fahreza Rakha dan Raihan Rizky Attorif.

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Sementara itu, sektor outside hitter dihuni Farhan Halim, Luvi Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnez Arabi, dan Agil Anggara.

Adapun posisi opposite hitter ditempati Rama Fazza Fauzan dan Fauzan Nibras.