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Rizky Ahmad Fauzi
Rabu, 5 Agustus 2026 | 15.35 WIB

PBVSI Panggil 18 Pemain Timnas Voli Putra Indonesia untuk Asian Games 2026, Ini Daftarnya

Aksi pemain Timnas Voli Indonesia usai mengalahkan Korea Selatan 3-0 pada final AVC Men's Cup 2026 di Amdavad, India, sekaligus meraih gelar juara untuk pertama kalinya dalam sejarah. PBVSI memanggil 18 pemain timnas voli putra untuk Asian Games 2026. Pemusatan latihan di Sentul dimulai hari ini. (Instagram/@avcvolley) - Image

Aksi pemain Timnas Voli Indonesia usai mengalahkan Korea Selatan 3-0 pada final AVC Men's Cup 2026 di Amdavad, India, sekaligus meraih gelar juara untuk pertama kalinya dalam sejarah. PBVSI memanggil 18 pemain timnas voli putra untuk Asian Games 2026. Pemusatan latihan di Sentul dimulai hari ini. (Instagram/@avcvolley)

JawaPos.com – Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) mengumumkan 18 pemain yang diproyeksikan memperkuat timnas voli putra Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang.

Seluruh pemain diminta sudah berada di Padepokan Voli Jenderal Kunarto, Sentul, Bogor, karena pemusatan latihan (TC) dimulai hari ini.

"Tim dihuni kombinasi pemain senior dan pemain muda," kata Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI Loudry Maspaitella saat pengumuman skuad di Jakarta, kemarin (3/8).

Pada posisi setter, PBVSI memanggil Alfin Daniel Pratama, Dio Zulfikri, dan Jasen Natanael Kilanta.

Sektor middle blocker diisi Hendra Kurniawan, Muhammad Malizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatulloh, serta Tedi Oka Syahputra.

Untuk posisi libero, dua pemain yang dipanggil adalah Abhinaya Fahreza Rakha dan Raihan Rizky Attorif.

Sementara itu, posisi outside hitter diperkuat enam pemain, yakni Farhan Halim, Luvi Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnez Arabi, dan Agil Anggara.

Adapun posisi opposite hitter ditempati Rama Fazza Fauzan dan Fauzan Nibras.

Pada Asian Games 2026, timnas voli putra Indonesia tergabung di Grup B bersama Iran, Thailand, dan Kirgizstan.

Cabang olahraga voli putra di Asian Games 2026 diikuti 16 negara yang terbagi ke dalam empat grup. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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