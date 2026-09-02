Stefanos Tsitsipas Tak Terkejut Atas Skorsing Nick Kyrgios Karena Penggunaan Obat Terlarang

JawaPos.com – Stefanos Tsitsipas mengaku tidak terkejut setelah Nick Kyrgios diskors dari dunia tenis karena kasus penggunaan narkoba.

Dilansir dari laman ESPN pada Selasa (1/9), Pernyataan tersebut disampaikan Tsitsipas setelah mengalahkan unggulan ke-10 Arthur Fils pada babak pertama US Open 2026.

Menurut petenis Yunani itu, keputusan tersebut sebenarnya sudah dapat diperkirakan, meskipun ia mengaku terkejut karena pengumuman resmi baru disampaikan belakangan.

Kyrgios diskors pada awal bulan setelah mengungkapkan bahwa dirinya dinyatakan positif menggunakan kokain pada Juni saat berada di Spanyol untuk mengikuti turnamen.

Petenis Australia tersebut berpotensi menerima larangan bertanding hingga empat tahun, meskipun hukuman yang lebih ringan diperkirakan dapat diberikan.

Tsitsipas mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui persoalan tersebut sebelum pengumuman resmi dan tidak berusaha menutupi informasi yang diketahuinya.

Hubungan Tsitsipas dan Kyrgios sebelumnya sempat memanas ketika keduanya bertemu dalam pertandingan Wimbledon 2022, saat Kyrgios melaju hingga final Grand Slam.

Tsitsipas mengatakan bahwa dirinya telah mendengar mengenai sejumlah perilaku Kyrgios di luar lapangan tenis dan tidak ingin menutupi kesalahan yang diketahuinya.