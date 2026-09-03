Stefanos Tsitsipas Kembali Bersinar dengan Keberhasilan Tembus Round 3 US Open 2026

Stefanos Tsitsipas (Instagram @stefanostsitsipas98)
JawaPos.com – Stefanos Tsitsipas memastikan langkahnya ke babak ketiga US Open setelah mengalahkan Lloyd Harris dari Afrika Selatan dalam pertandingan empat set.
Dilansir dari laman The Greek Herald pada Kamis (3/9), Petenis Yunani itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-7(1), 6-3, 7-6(4), 6-4 dalam waktu tiga jam 27 menit.
Kemenangan tersebut menjadi hasil positif bagi Tsitsipas yang sebelumnya juga berhasil melewati Arthur Fils pada babak pertama.
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Harris sempat memberikan tekanan besar kepada Tsitsipas melalui permainan agresif dan bahkan unggul 4-3 pada set ketiga setelah berhasil mematahkan servis lawannya.
Namun, Tsitsipas mampu merespons dengan menyamakan kedudukan sebelum menguasai tie-break dan merebut set ketiga dengan skor 7-4.
Petenis Yunani tersebut kemudian tampil dominan pada set keempat dan memastikan kemenangan setelah mematahkan servis Harris pada gim kesembilan.
Keberhasilan ini menjadi kali pertama Tsitsipas kembali mencapai babak ketiga US Open sejak 2021 sekaligus mengakhiri penantian lima tahun untuk mencatatkan kemenangan beruntun di New York.
Pada pertandingan berikutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan ke-18 asal Ceko, Jiri Lehecka, dalam perebutan tiket menuju babak keempat.
Kedua petenis memiliki rekor pertemuan seimbang 2-2, sehingga duel tersebut diperkirakan akan berlangsung sengit.
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Jawa Pos
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