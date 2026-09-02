Stefanos Tsitsipas Sukses Kalahkan Arthur Fils dalam Pertarungan Sengit Round 1 US Open 2026

JawaPos.com – Stefanos Tsitsipas menunjukkan kemampuannya di panggung besar dengan mengalahkan unggulan ke-10 Arthur Fils pada babak pertama US Open 2026.

Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Selasa (1/9), Petenis Yunani itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal satu break untuk meraih kemenangan 4-6, 7-6(3), 6-1, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama dua jam 54 menit di Stadion Louis Armstrong.

Kemenangan tersebut menjadi hasil penting bagi Tsitsipas yang tampil sebagai pemain non-unggulan untuk pertama kalinya dalam kariernya di US Open setelah melewati periode sulit akibat cedera dan penurunan performa.

Fils datang ke New York dengan modal enam kemenangan beruntun setelah menjuarai ATP Masters 1000 Cincinnati, tetapi Tsitsipas mampu membalikkan keadaan melalui permainan agresif dan pukulan forehand yang kuat.

Mantan petenis peringkat ketiga dunia itu mencatatkan 50 winner, lebih banyak dibandingkan 38 winner milik Fils, sekaligus mengakhiri dominasi lawannya dalam lima pertemuan sebelumnya.

Hasil ini melanjutkan kebangkitan Tsitsipas setelah ia mengakhiri paceklik gelar selama 16 bulan dengan menjuarai turnamen Gstaad pada bulan lalu.

Kemenangan tersebut mengantarkan Tsitsipas ke babak kedua US Open untuk menghadapi Lloyd Harris dari Afrika Selatan.

Harris sebelumnya memastikan tempat di babak kedua setelah mengalahkan petenis Amerika Serikat Jack Kennedy pada pertandingan kualifikasi.