Turnamen US Open 2026 Cetak Sejarah dengan Total Hadiah Mencapai Rp 1,75 Triliun

JawaPos.com - US Open 2026 mengonfirmasi total hadiah sebesar USD 108 juta atau sekitar Rp1,75 triliun, menjadikannya jumlah hadiah terbesar dalam sejarah tenis.

Total hadiah tersebut meningkat 20 persen dibandingkan pembayaran pada tahun sebelumnya.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (23/8), Turnamen Grand Slam terakhir tahun ini akan berlangsung di New York pada 23 Agustus hingga 13 September 2026.

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Besarnya hadiah tersebut semakin menegaskan posisi US Open sebagai salah satu turnamen tenis dengan nilai finansial terbesar di dunia.

Juara tunggal putra dan putri masing-masing akan menerima USD 5,5 juta atau sekitar Rp89,1 miliar. Jumlah tersebut meningkat 10 persen dibandingkan hadiah untuk juara pada tahun sebelumnya dan menjadi pembayaran terbesar dalam sejarah Grand Slam bagi juara tunggal putra maupun putri.

Selain hadiah untuk juara, US Open juga meningkatkan pembayaran kepada para peserta di babak awal. Hadiah babak pertama tahun ini mencapai USD 140.000 atau sekitar Rp2,27 miliar, meningkat 27 persen sekaligus menjadi rekor pembayaran babak pertama dalam sejarah Grand Slam.

Peningkatan hadiah US Open 2026 diumumkan tidak lama setelah empat turnamen Grand Slam membentuk Dewan Pemain Grand Slam untuk memberikan peran lebih besar kepada petenis dalam berbagai persoalan, termasuk hadiah uang.

Dengan total hadiah mencapai USD 108 juta atau sekitar Rp1,75 triliun, US Open mencatatkan rekor baru dalam sejarah tenis sekaligus meningkatkan keuntungan finansial bagi para peserta.

Kebijakan tersebut menunjukkan upaya penyelenggara untuk memberikan penghargaan yang lebih besar kepada petenis di berbagai tahapan turnamen.