Karolina Muchova dan Jakub Mensik raih gelar ganda campuran US Open 2026 (Flashscore)
JawaPos.com – Karolina Muchova dan Jakub Mensik dari Republik Ceko berhasil meraih gelar juara ganda campuran US Open setelah mengalahkan Belinda Bencic dari Swiss dan Flavio Cobolli dari Italia pada pertandingan final.
Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (28/8), Pasangan tersebut menang dengan skor 6-3, 1-6, 10-6 dalam pertandingan yang berlangsung ketat di New York.
Gelar ini menjadi trofi Grand Slam pertama bagi Muchova dan Mensik setelah keduanya melewati sejumlah pertandingan sengit sepanjang turnamen.
Muchova dan Mensik sebelumnya harus berjuang keras pada semifinal ketika menghadapi pasangan Rusia, Mirra Andreeva dan Andrey Rublev. Mereka menang 5-4, 3-5, 11-9 setelah Mensik melepaskan ace yang menyelamatkan salah satu dari dua match point yang dimiliki lawan.
Pada pertandingan final, Mensik kembali memastikan kemenangan melalui ace keras ke arah sudut backhand Cobolli dalam format pertandingan yang menggunakan set lebih pendek dan penentuan melalui super-tiebreak.
Ganda campuran US Open memasuki tahun kedua dengan format baru yang dirancang untuk menarik lebih banyak petenis tunggal papan atas.
Sejumlah pasangan unggulan, termasuk Serena Williams dan Carlos Alcaraz serta Novak Djokovic dan Aryna Sabalenka, gagal melaju dari babak awal sehingga membuka peluang bagi pasangan lain untuk memperebutkan gelar.
Kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting bagi Muchova dan Mensik sekaligus memperkuat keberhasilan Republik Ceko di ajang Grand Slam.
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Jawa Pos
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