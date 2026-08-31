Campus League Badminton Regional Semarang Tuntas, Lahirkan Beragam Talenta dan Juara Baru

JawaPos.com - Campus League Badminton Regional Semarang menuntaskan rangkaian pertandingan di Polytron Stadium, Universitas Diponegoro, pada Sabtu (29/8).

Sebanyak 149 student-athlete dari 17 perguruan tinggi berasal dari Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, hingga Makassar.

CEO Campus League Ryan Gozali menyebut, penyelenggaraan musim perdana Campus League di Regional Semarang ini merupakan upaya untuk menjaga tradisi prestasi badminton Indonesia.

Campus League menjadi wadah kompetitif bagi talenta-talenta pebulu tangkis mahasiswa.

Campus League ingin berkontribusi paling tidak di level kampus tapi juga bisa menaungi talenta-talenta pebulu tangkis yang sangat baik yang mungkin tidak bisa menembus ke Pelatnas.

”Badminton merupakan salah satu olahraga unggulan dari Indonesia dan itu sesuatu yang kita bersama ingin terus jaga. Ajang ini juga dirancang agar atlet tidak harus memilih antara olahraga dan pendidikan,” terang Ryan Gozali.

Untuk mengakomodasi tingginya antusiasme dan partisipasi para student-athlete, Campus League Badminton Regional Semarang mempertandingkan dua kategori, yaitu perorangan dan beregu, baik untuk putra maupun putri.

Terobosan juga dilakukan Campus League dengan menerapkan sistem skor terbaru dari Badminton World Federation (BWF), sekaligus jadi sarana adaptasi lebih dini bagi para pemain.