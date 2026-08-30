Klasemen Sementara Moto3 2026: Tanpa Poin di Aragon, Veda Ega Pratama Digeser Valentin Perrone

JawaPos.com – Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama harus turun satu posisi di klasemen sementara Moto3 2026 setelah gagal meraih poin pada Grand Prix Aragon. Pembalap Honda Team Asia tersebut finis di posisi ke-20 dalam balapan yang berlangsung di MotorLand Aragon, Spanyol, Minggu (30/8).

Hasil tersebut membuat Veda tetap mengoleksi 97 poin. Sebelumnya, pembalap Indonesia itu berada di posisi keenam klasemen sementara Moto3 2026.

Posisi Veda kini diambil alih Valentin Perrone. Pembalap Red Bull KTM Tech3 tersebut berhasil finis di posisi kedelapan pada GP Aragon dan mendapatkan tambahan delapan poin.

Tambahan tersebut membuat koleksi poin Perrone menjadi 103. Ia unggul enam poin atas Veda yang kini menempati posisi ketujuh.

Veda juga harus mewaspadai tekanan dari pembalap Malaysia Hakim Danish. Pembalap tersebut finis di posisi ke-12 pada GP Aragon dan mendapatkan tambahan empat poin.

Danish kini mengoleksi 90 poin atau hanya terpaut tujuh angka dari Veda. Persaingan untuk posisi enam besar klasemen Moto3 2026 pun masih sangat terbuka.

Di papan atas, Maximo Quiles semakin kokoh di puncak klasemen Moto3 2026 setelah memenangi GP Aragon. Pembalap CFMOTO Viel Aspar Team tersebut meraih tambahan 25 poin sehingga kini mengoleksi 256 poin.

Quiles unggul sangat jauh dari Alvaro Carpe yang berada di posisi kedua. Carpe sejauh ini mengumpulkan 159 poin atau terpaut 97 poin dari pemuncak klasemen.

David Almansa menempati posisi ketiga dengan 154 poin. Pembalap tersebut berhasil finis sebagai runner-up di GP Aragon dan mendapatkan tambahan poin penting.