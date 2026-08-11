Hiroshi Aoyama Puji Veda Ega Pratama Finis P9 Moto3 Inggris 2026: Tak Pernah Menyerah!

JawaPos.com — Manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, memuji perjuangan Veda Ega Pratama yang finis kesembilan pada Moto3 Inggris 2026 di Silverstone.

Pembalap Indonesia berusia 17 tahun itu mampu bangkit dari posisi start ke-15, sempat berada di P7, lalu kembali ke P9 setelah melalui persaingan ketat selama 15 lap.

Start Bagus, Veda Ega Langsung Tembus 10 Besar Veda Ega Pratama mengawali Moto3 Inggris 2026 dengan start positif. Memulai balapan dari posisi ke-15, pembalap Indonesia tersebut langsung melesat ke posisi ke-11 selepas start sebelum kemudian masuk ke 10 besar.

Hiroshi Aoyama menilai Veda Ega tampil baik sejak awal balapan. Manajer Honda Team Asia itu menyebut Veda Ega berhasil berada di grup cepat dan menunjukkan kemampuan bersaing dalam balapan yang berlangsung sengit.

"Veda melakukan start yang sangat baik dan dengan cepat masuk ke posisi 10 besar. Dia berada di grup cepat dan tampil dengan baik," ujar Aoyama dikutip dari rilis Honda Team Asia.

Persaingan di barisan depan juga berlangsung ketat sejak lap pertama.

David Almansa sempat mengambil alih posisi terdepan selepas start, sebelum posisi tersebut bergantian dikuasai Brian Uriarte dan kemudian Alvaro Carpe pada lap keempat.

Baca Juga:Veda Ega Akui Lakukan Kesalahan Usai Finis Kesembilan di Moto3 Inggris 2026

Veda Ega Sempat Pimpin Rombongan Kedua Perjalanan Veda Ega tidak berjalan mulus setelah start impresif tersebut.