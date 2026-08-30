Campus League 'Curi Start' Adaptasi Sistem Skor Baru BWF

Alfira Deanika dari Universitas Islam Indonesia (UII) saat mengalahkan wakil Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Selvyra Khalifah, dengan skor 15-10, 15-13 pada Campus League Badminton Regional Semarang 2026 di Polytron Stadium, Universitas Diponegoro, pada Sabtu (29/8/2026). ANTARA/HO-Campus League
JawaPos.com - Campus League Badminton Regional Semarang menjadi ajang adaptasi awal bagi pebulu tangkis mahasiswa terhadap sistem skor baru Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) yang diterapkan sepanjang kompetisi di Polytron Stadium, Universitas Diponegoro, Semarang, 26-29 Agustus.
CEO Campus League Ryan Gozali mengatakan penerapan sistem tersebut dilakukan agar pemain, perangkat pertandingan, dan pihak lain yang terlibat mulai terbiasa sebelum regulasi itu digunakan secara lebih luas.
"Kami memang menerapkan sistem skor terbaru BWF untuk curi start, karena sudah ada kepastian akan diberlakukan regulasi baru ini secara menyeluruh," kata Ryan dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari persiapan jangka panjang agar proses adaptasi dapat dilakukan lebih dini.
"Jadi kami ingin para pemain, perangkat pertandingan, dan semua yang terlibat lebih cepat familiar, karena makin terbiasa tentu akan semakin baik," ujarnya.
Pada kategori beregu, sistem pertandingan menggunakan format best of three sets dengan sistem relay point dan target 55 poin kumulatif.
Universitas Islam Indonesia (UII) keluar sebagai juara beregu setelah mengalahkan Universitas Negeri Semarang (UNNES) 2-0 pada partai final.
Pasangan Mochammad Billawal Aryo Jatmiko/Muhammad Danish Maulad Ferary yang menjadi penentu kemenangan UII mengatakan kerja sama tim menjadi faktor penting keberhasilan mereka.
Keberhasilan tersebut membawa UII melaju ke fase puncak The Nationals yang akan berlangsung di Bandung pada September.
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