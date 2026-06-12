Perbanas Tantang UKSW, UBAYA Jumpa SCU di Final Campus League 2026

JawaPos.com – Partai puncak Campus League 2026 - Basketball The Nationals Season 1 dipastikan mempertemukan tim-tim terbaik dari sektor putra dan putri. Institut Perbanas akan menghadapi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) pada final putra, sementara Universitas Surabaya (UBAYA) ditantang Soegijapranata Catholic University (SCU) di final putri.

Kepastian itu didapat setelah seluruh laga semifinal yang berlangsung di Basketball Court Universitas Pelita Harapan (UPH), Karawaci, Tangerang, Jumat (12/6), menghasilkan pertandingan yang menarik.

Pada sektor putri, SCU menjadi tim pertama yang memastikan tiket final. Mereka tampil dominan saat menghadapi UKSW dan menang telak dengan skor 67-23.

SCU kemudian disusul UBAYA yang berhasil mengalahkan tuan rumah UPH. Meski sempat mendapat perlawanan sengit, tim asal Surabaya tersebut mampu mengendalikan permainan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 81-50.

Kapten UBAYA Mayviana Lysandra Tandiono mengungkapkan, kunci kemenangan timnya terletak pada semangat dan kebersamaan antarpemain.

“Kunci kemenangan kami di pertandingan semifinal adalah semangat dan kebersamaan. Di awal pertandingan kami sempat tegang sehingga kesulitan untuk mengembangkan permainan. Namun, kami semua berusaha untuk tenang sehingga bisa bermain lebih baik mulai quarter ketiga dan memperlebar keunggulan,” ujar Mayviana Lysandra Tandiono.

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Menatap laga final, Pelatih Tim Putri UBAYA Wellyanto Pribadi menilai, peluang kedua tim sama besar. Menurut dia, disiplin bertahan akan menjadi faktor penting untuk meraih gelar juara.

“Kami sudah pernah menghadapi mereka di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) 2025. Saat itu kami cukup beruntung bisa meraih kemenangan karena mereka sangat menyulitkan di sepanjang laga. Jadi, menurut saya kali ini peluang menjadi juara bagi kedua tim 50-50. Yang terpenting, kami harus bermain lebih disiplin dan fokus dalam bertahan,” kata Wellyanto Pribadi.