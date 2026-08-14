Debut LeBron James Bersama Sixers Langsung Hadapi Knicks, Harga Tiket Tembus Rp 35 Juta

LeBron James akan debut bersama Sixers melawan Knicks. Harga tiket laga pembuka itu tembus Rp 35 juta dan mencatat rekor NBA. (Dok. NBA)
JawaPos.com - NBA resmi mengumumkan sebagian jadwal musim 2026-2027 pada Selasa (11/8). Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah debut LeBron James bersama Philadelphia 76ers (Sixers).
Dia langsung menghadapi juara bertahan New York Knicks di Madison Square Garden pada Selasa (20/10) waktu setempat.
Selain LeBron, pertandingan tersebut juga menjadi debut Jaylen Brown yang didatangkan Sixers dari Boston Celtics. LeBron dan Brown akan melengkapi skuad inti Sixers yang sudah diperkuat Joel Embiid, Tyrese Maxey, serta pemain muda VJ Edgecombe.
Nantinya, sebelum tipoff, Knicks lebih dulu menjalani seremoni khusus. Jalen Brunson dkk akan menerima cincin dan menaikkan banner juara di hadapan pendukung sendiri. Gelar itu menjadi yang pertama bagi mereka sejak 1973.
Kapten Knicks, Jalen Brunson, menyadari perubahan besar yang dilakukan Sixers dengan mendatangkan LeBron dan Brown.
Peraih MVP Final NBA 2026 itu memprediksi laga tersebut akan berlangsung meriah, sekaligus menjadi ujian berat bagi timnya.
“Fireworks for sure (Sangat seru, tentunya). Mereka akan sangat berenergi dan jelas menjadi tim yang harus diwaspadai,” ujar Brunson dalam acara 3rd Hour Today. “Mereka melakukan perombakan besar tahun ini. Ini akan menjadi ujian berat, tetapi kami akan siap.”
Debut LeBron dengan Sixers yang bertepatan dengan perayaan gelar Knicks membuat harga tiket di pasar sekunder melonjak. Platform TickPick mencatat harga tiket termurah (get-in price) laga tersebut mencapai USD 1.999 atau sekitar Rp 35 juta.
Itu tercatat sebagai rekor get-in price tertinggi untuk home opener NBA dalam sejarah pencatatan TickPick.
Sementara, platform Gametime mencatat harga yang lebih tinggi, yakni USD 2.127 atau sekitar Rp 38 juta. Lalu, harga tiket termurah di SeatGeek bahkan telah berada di kisaran USD 2.200 atau sekitar Rp 39 juta.
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Jawa Pos
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