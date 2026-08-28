23 Tahun Pensiun, Warisan Michael Jordan Makin Besar, Air Jordan Kini Resmi Capai Seri 41

JawaPos.com - Michael Jordan memang sudah lama meninggalkan lapangan NBA. Namun, pengaruhnya terhadap dunia basket dan industri olahraga justru terus berkembang.

Dua puluh tiga tahun setelah pertandingan terakhirnya, Jordan Brand kembali menunjukkan besarnya warisan sang legenda melalui peluncuran Air Jordan 41.

Jordan terakhir kali tampil di NBA pada 16 April 2003. Saat itu, ia berusia 40 tahun dan memperkuat Washington Wizards. Berbeda dari sebagian besar kariernya yang dihabiskan bersama Chicago Bulls, Jordan menutup perjalanan sebagai pemain NBA dengan seragam Wizards.

Dalam pertandingan melawan Philadelphia 76ers, Jordan mendapatkan kesempatan mencetak dua poin terakhir dalam kariernya melalui tembakan bebas setelah sengaja dilanggar pada penghujung laga.

Penonton kemudian memberikan penghormatan sebelum Jordan meninggalkan lapangan untuk terakhir kalinya.

Sejak saat itu, nomor 23 yang melekat dengan namanya memang tidak lagi menghiasi penampilannya di NBA. Namun, angka tersebut tetap hidup melalui berbagai produk dan bisnis yang membawa identitas Michael Jordan.

Salah satunya adalah Air Jordan.

Perjalanan sepatu tersebut dimulai ketika Jordan masih berusia 21 tahun dan baru memasuki musim rookie bersama Chicago Bulls. Nike mengambil risiko besar dengan menjadikan pemain muda asal North Carolina itu sebagai wajah produk baru.

Air Jordan pertama mulai dipasarkan pada 1985 dan kemudian berkembang menjadi salah satu lini sepatu olahraga paling terkenal di dunia.