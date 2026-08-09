Shaquille O’Neal Sebut Kobe Bryant Wajib Masuk GOAT NBA Bersama Michael Jordan dan LeBron James

JawaPos.com - Perdebatan mengenai siapa pemain terbaik sepanjang masa atau GOAT NBA kembali menarik perhatian. Selama ini, pembicaraan tersebut sering kali hanya mengarah kepada dua nama besar, Michael Jordan dan LeBron James.

Namun, legenda NBA Shaquille O’Neal memiliki pandangan berbeda.

Menurut mantan bintang Los Angeles Lakers tersebut, ada satu nama lain yang tidak boleh dilewatkan dalam pembahasan pemain terbaik sepanjang masa, yakni Kobe Bryant.

Shaq menyampaikan pandangannya ketika tampil dalam The Big Podcast. Dia secara tegas menyebut hanya ada tiga pemain yang pantas berada dalam pembicaraan GOAT NBA.

“Dalam pembicaraan GOAT hanya ada tiga orang. Saya memang arogan, tetapi saya tidak bodoh. Mereka adalah Kobe, Bron dan Mike,” ujar Shaquille O’Neal.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan betapa tinggi penilaian Shaq terhadap Kobe. Keduanya pernah menjadi pasangan penting di Los Angeles Lakers dan membawa tim meraih tiga gelar NBA secara beruntun pada 2000, 2001, dan 2002.

Hubungan Shaq dan Kobe memang sempat mengalami keretakan. Persaingan internal di Lakers akhirnya membuat O’Neal meninggalkan tim dan bergabung dengan Miami Heat pada 2004.

Meski demikian, hubungan keduanya kemudian membaik. Shaq dan Kobe berdamai sebelum Kobe meninggal dunia pada 2020.