Jersey Michael Jordan di Final NBA 1998 Dilelang, Harganya Diprediksi Tembus Rp 1,5 Triliun

JawaPos.com - Jersey yang dikenakan Michael Jordan saat Chicago Bulls menghadapi Utah Jazz pada Gim 3 Final NBA 1998 bakal masuk meja lelang pada 15 September.

Memorabilia bersejarah tersebut diperkirakan bisa terjual hingga 100 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,5 triliun.

Jika angka tersebut benar-benar tercapai, jersey Jordan itu berpeluang menjadi benda olahraga termahal yang pernah terjual dalam lelang.

Baca Juga:Tunggal Putri Indonesia Putri KW Turun ke Peringkat Tujuh Dunia BWF

Jersey putih tersebut memiliki nilai sejarah yang kuat.

Bukan hanya karena dikenakan salah satu pemain terbesar dalam sejarah NBA, tetapi juga karena digunakan pada musim terakhir Jordan bersama Chicago Bulls.

Musim 1997/1998 kemudian dikenal luas sebagai era Last Dance, periode terakhir Jordan bersama Bulls sebelum sang megabintang memutuskan pensiun dari NBA untuk kedua kalinya.

Pada 7 Juni 1998, Bulls berhadapan dengan Jazz dalam Gim 3 Final NBA.

Pertandingan berlangsung sangat dominan untuk Chicago. Jordan dan kawan-kawan menutup laga dengan kemenangan telak 96-54.