NBA: LeBron James Bantah Siapkan Dokumenter ala The Last Dance Milik Michael Jordan

JawaPos.com – LeBron James membantah kabar bahwa dirinya tengah menyiapkan dokumenter yang mengisahkan akhir perjalanan kariernya, mirip serial legendaris The Last Dance milik Michael Jordan.

Sebelumnya, ESPN disebut hampir mencapai kesepakatan untuk menggarap proyek tersebut. The Athletic juga melaporkan bahwa negosiasi kedua pihak telah memasuki tahap akhir.

Jika terealisasi, kru dokumenter akan mengikuti perjalanan LeBron bersama Philadelphia 76ers sepanjang musim NBA 2026-2027, yang diperkirakan menjadi musim terakhir pebasket berusia 41 tahun itu.

Namun, kabar tersebut dibantah oleh rekan sekaligus manajer bisnis LeBron, Maverick Carter.

"Kami TIDAK sedang mengerjakan sesuatu seperti 'The Last Dance'. LeBron bahkan belum tahu kapan musim terakhirnya," tulis Carter melalui akun X pribadinya.

Meski demikian, apabila proyek tersebut benar-benar terwujud di masa depan, dokumenter itu hampir pasti akan dibandingkan dengan The Last Dance, serial 10 episode yang mengangkat musim terakhir Michael Jordan bersama Chicago Bulls.