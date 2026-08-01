NBA: LeBron James Bantah Siapkan Dokumenter ala The Last Dance Milik Michael Jordan

LeBron James membantah kabar tengah menyiapkan dokumenter ala The Last Dance. Maverick Carter menegaskan musim terakhir pun belum ditentukan. (IMAGN IMAGES via Reuters Connect)
JawaPos.com – LeBron James membantah kabar bahwa dirinya tengah menyiapkan dokumenter yang mengisahkan akhir perjalanan kariernya, mirip serial legendaris The Last Dance milik Michael Jordan.
Sebelumnya, ESPN disebut hampir mencapai kesepakatan untuk menggarap proyek tersebut. The Athletic juga melaporkan bahwa negosiasi kedua pihak telah memasuki tahap akhir.
Jika terealisasi, kru dokumenter akan mengikuti perjalanan LeBron bersama Philadelphia 76ers sepanjang musim NBA 2026-2027, yang diperkirakan menjadi musim terakhir pebasket berusia 41 tahun itu.
Namun, kabar tersebut dibantah oleh rekan sekaligus manajer bisnis LeBron, Maverick Carter.
"Kami TIDAK sedang mengerjakan sesuatu seperti 'The Last Dance'. LeBron bahkan belum tahu kapan musim terakhirnya," tulis Carter melalui akun X pribadinya.
Meski demikian, apabila proyek tersebut benar-benar terwujud di masa depan, dokumenter itu hampir pasti akan dibandingkan dengan The Last Dance, serial 10 episode yang mengangkat musim terakhir Michael Jordan bersama Chicago Bulls.
The Last Dance meraih kesuksesan besar setelah memenangkan Primetime Emmy Awards 2020 untuk kategori Outstanding Documentary or Nonfiction Series.
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