Strategi Berani Mercedes di GP Italia 2026, Kimi Antonelli Terancam Mundur Grid

JawaPos.com - Mercedes dikabarkan tengah menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi paruh kedua Formula 1 musim 2026.

Tim asal Brackley itu berencana memperkenalkan paket power unit terbaru pada Grand Prix Italia di Sirkuit Monza, meski keputusan tersebut berpotensi membuat pembalap mudanya, Kimi Antonelli, menerima penalti posisi start.

Sepanjang 11 seri pertama musim ini, Mercedes tampil sebagai tim paling dominan dengan mengoleksi delapan kemenangan.

Performa impresif mobil W17 menjadi modal utama dalam persaingan perebutan gelar juara. Namun di balik hasil tersebut, Mercedes masih menghadapi persoalan pada sektor keandalan mesin.

Masalah terbesar muncul pada sistem penyimpanan energi atau baterai serta perangkat elektronik pengendali power unit.

Gangguan tersebut sempat menyebabkan George Russell gagal finis di GP Kanada dan membuat Antonelli mengalami masalah teknis saat tampil di GP Spanyol. Selain itu, Russell juga beberapa kali mengeluhkan tenaga mesin yang keluar tidak stabil akibat gangguan pada sistem elektronik.

Divisi mesin Mercedes di Brixworth telah bekerja selama beberapa bulan terakhir untuk menyempurnakan komponen tersebut.

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Fokus utama pengembangan adalah menghadirkan baterai generasi baru yang lebih andal tanpa mengurangi performa mesin.