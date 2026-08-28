Osasuna Comeback, Celta Vigo Tumbang 1-2 Usai Marcos Alonso Diganjar Kartu Merah

Jawapos.com - Osasuna sukses membalikkan keadaan untuk menundukkan Celta Vigo 2-1 di Stadion Abanca Balaidos pada Jumat (28/8). Laga pekan pertama La Liga itu sempat ditunda akibat kendala pada rumput stadion. Dalam pertandingan itu, Celta Vigo membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-14 lewat sang kapten Iago Aspas.

Aspas melepaskan tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari Miguel Roman. Tembakan itu mengarah ke sudut kanan bawah gawang Ionut Radu yang membuat skor 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir.

Dilansir dari ESPN, situasi pertandingan berubah drastis pada awal babak kedua. Marcos Alonso mendapat kartu merah pada menit ke-51 setelah tinjauan VAR menilai adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap Iker Munoz. Celta Vigo pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Unggulnya jumlah pemain langsung dimanfaatkan Osasuna.

Berselang tiga menit setelah kartu merah, Kike Barja menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-54. Barja menyelesaikan peluang dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan Raul Garcia. Osasuna lalu memasukkan Ante Budimir dan Ruben Garcia pada menit ke-58.

Pergantian itu terbukti efektif. Pada menit ke-62, Osasuna mendapat hadiah penalti setelah pemain Cela Vigo Javi Galan melakukan handball di dalam kotak terlarang. Budimir maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tembakan kaki kirinya ke pojok kiri bawah membuat Osasuna berbalik unggul 2-1.

Dalam kondisi tertinggal dan bermain dengan 10 orang, Celta Vigo berusaha mengejar gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Osasuna mampu meredam tekanan tuan rumah. Celta Vigo mendapat sejumlah peluang pada menit-menit akhir. Jones El Abdellaoui memaksa Sergio Herrera melakukan penyelamatan pada menit ke-79, sedangkan sundulan Carl Starfelt pada menit ke-90+2 masih melebar.

Osasuna bahkan sempat mencetak gol ketiga melalui Budimir pada menit ke-90+8. Namun, gol itu dianulir VAR. Budimir kembali mendapatkan peluang beberapa saat kemudian, tetapi tembakannya dari jarak dekat diblok. Celta Vigo terus menekan hingga penghujung laga, tetapi Osasuna mampu mempertahankan keunggulan dengan skor 2-1.

Pelatih Osasuna Luis Miguel Ramis menyambut baik kemenangan itu. “Ini membantu, inilah yang kami semua inginkan. Kami bermain dan bersaing untuk memberikan malam seperti ini kepada para penggemar, terutama di stadion yang sangat penting, melawan tim yang bermain di kompetisi Eropa dan memulai musim dengan sangat baik,” ujar Ramis dikutip dari situs resmi klub.

Ramis berharap hasil itu dapat memberikan ketenangan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri para pemain. “Tiga poin ini sangat penting. Dalam situasi apa pun, terlebih sekarang karena memberikan kami ketenangan. Yang paling memberikan kepercayaan diri dan ketenangan adalah hasil, dan secara angka ini penting,” katanya.