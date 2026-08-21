Don't Lose Your Cool! Dukung Perjalanan Pegiat Olahraga dengan Bangun Destinasi Baru

Ilustrasi olahraga.
JawaPos.com — Kawasan Senayan dan kompleks Gelora Bung Karno (GBK) menjadi salah satu ruang publik yang ramai dimanfaatkan masyarakat Jakarta untuk berolahraga dan menjalani gaya hidup aktif.
Mulai dari berlari, bersepeda, hingga latihan fisik, aktivitas olahraga menjadi bagian dari keseharian warga yang memanfaatkan area tersebut.
Di tengah aktivitas masyarakat yang terus berkembang, kebutuhan terhadap ruang yang mendukung olahraga dan gaya hidup aktif juga semakin beragam.
Kondisi tersebut turut mendorong hadirnya berbagai fasilitas dan destinasi yang tidak hanya menyediakan kebutuhan olahraga, tetapi juga mempertemukan masyarakat dengan komunitas serta inspirasi untuk menjalani aktivitas fisik.
Berkaca dari konteks tersebut, MAP Active resmi membuka Nike Store Plaza Senayan sebagai destinasi ritel yang menggabungkan kebutuhan olahraga, gaya hidup aktif, dan komunitas.
Mengusung tema Don’t Lose Your Cool, toko ini menawarkan sejumlah kategori produk, seperti Running, Training, dan Sportswear. Konsep tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman berbelanja yang memadukan produk, inovasi, serta aktivitas olahraga.
General Manager Brand Merchandise MAP Active, Lisbet Oey, mengatakan pembukaan gerai ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan pengalaman ritel yang relevan bagi masyarakat.
“Ini mencerminkan komitmen kami untuk terus menghadirkan pengalaman retail yang relevan bagi atlet dan masyarakat Indonesia,” kata Lisbet dalam keterangan resminya.
Selain produk olahraga dan sportswear, lanjut Lisbet, gerai tersebut juga menghadirkan sejumlah produk eksklusif dalam jumlah terbatas selama periode pembukaan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi