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Banu Adikara
Jumat, 21 Agustus 2026 | 14.37 WIB

Don't Lose Your Cool! Dukung Perjalanan Pegiat Olahraga dengan Bangun Destinasi Baru

Ilustrasi olahraga. - Image

Ilustrasi olahraga.

JawaPos.com — Kawasan Senayan dan kompleks Gelora Bung Karno (GBK) menjadi salah satu ruang publik yang ramai dimanfaatkan masyarakat Jakarta untuk berolahraga dan menjalani gaya hidup aktif.

Mulai dari berlari, bersepeda, hingga latihan fisik, aktivitas olahraga menjadi bagian dari keseharian warga yang memanfaatkan area tersebut.

Di tengah aktivitas masyarakat yang terus berkembang, kebutuhan terhadap ruang yang mendukung olahraga dan gaya hidup aktif juga semakin beragam.

Kondisi tersebut turut mendorong hadirnya berbagai fasilitas dan destinasi yang tidak hanya menyediakan kebutuhan olahraga, tetapi juga mempertemukan masyarakat dengan komunitas serta inspirasi untuk menjalani aktivitas fisik.

Berkaca dari konteks tersebut, MAP Active resmi membuka Nike Store Plaza Senayan sebagai destinasi ritel yang menggabungkan kebutuhan olahraga, gaya hidup aktif, dan komunitas.

Mengusung tema Don’t Lose Your Cool, toko ini menawarkan sejumlah kategori produk, seperti Running, Training, dan Sportswear. Konsep tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman berbelanja yang memadukan produk, inovasi, serta aktivitas olahraga.

General Manager Brand Merchandise MAP Active, Lisbet Oey, mengatakan pembukaan gerai ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan pengalaman ritel yang relevan bagi masyarakat.

“Ini mencerminkan komitmen kami untuk terus menghadirkan pengalaman retail yang relevan bagi atlet dan masyarakat Indonesia,” kata Lisbet dalam keterangan resminya.

Selain produk olahraga dan sportswear, lanjut Lisbet, gerai tersebut juga menghadirkan sejumlah produk eksklusif dalam jumlah terbatas selama periode pembukaan.

Editor: Banu Adikara
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