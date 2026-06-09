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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 9 Juni 2026 | 13.54 WIB

Tiru Langkah Michael Jordan, Mbappe Pertimbangkan Putus Kerja Sama dengan Nike

Kylian Mbappe. (Istimewa) - Image

Kylian Mbappe. (Istimewa)

JawaPos.com - Kylian Mbappe tampaknya sedang bersiap mengambil keputusan besar di luar lapangan saat fokus utamanya tetap tertuju pada Piala Dunia 2026.

Setelah menjalani awal musim yang menjanjikan bersama Real Madrid, performa penyerang asal Prancis itu mengalami penurunan pada paruh kedua musim. Selain itu, sejumlah tindakannya di lapangan juga sempat menuai kritik dari sebagian pendukung Los Blancos.

Meski demikian, nama Mbappé tetap menjadi salah satu ikon terbesar dalam dunia sepak bola modern. Kini, masa depannya bukan hanya menjadi sorotan dari sisi olahraga, tetapi juga dari aspek bisnis dan pemasaran.

Melansir L’Equipe, laporan terbaru menyebutkan bahwa Mbappe tengah mempertimbangkan untuk mengakhiri kerja samanya dengan Nike dan memulai proyek baru yang berpotensi mengubah cara atlet sepak bola membangun merek pribadi mereka.

Terinspirasi Kesuksesan Michael Jordan

Menurut laporan dari Prancis, Mbappé sedang menjajaki kemungkinan bergabung dengan sebuah merek baru yang hingga kini belum diumumkan identitasnya.

Yang menarik, proyek tersebut disebut terinspirasi dari kesuksesan Michael Jordan saat bekerja sama dengan Nike dan melahirkan merek Air Jordan, salah satu lini produk olahraga paling sukses sepanjang sejarah.

Bukan sekadar menjadi atlet yang mengenakan produk tertentu, Mbappé dikabarkan ingin mengambil peran yang lebih besar dalam pengembangan bisnis tersebut.

Jika rencana itu terwujud, pemain berusia 27 tahun tersebut tidak hanya akan berstatus sebagai duta merek, tetapi juga memiliki keterlibatan langsung dalam pertumbuhan bisnis dan keuntungan komersial yang dihasilkan.

Langkah seperti ini masih tergolong jarang dilakukan oleh pesepak bola elite, sehingga berpotensi menjadi terobosan baru dalam dunia pemasaran olahraga.

Editor: Banu Adikara
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