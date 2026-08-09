V.J. Edgecombe Ungkap Momen Tak Terlupakan saat Dihubungi LeBron James lewat FaceTime

JawaPos.com - Philadelphia 76ers bersiap memasuki babak baru setelah kedatangan sejumlah pemain bintang.

Salah satu yang paling menyita perhatian tentu saja LeBron James. Kehadiran pemain berusia 41 tahun itu membuat persaingan di internal tim semakin menarik, termasuk bagi para pemain muda seperti V.J. Edgecombe.

LeBron James tidak membutuhkan waktu lama untuk mulai berkenalan dengan rekan-rekan setim barunya. Salah satu momen tersebut terjadi ketika dia menghubungi Edgecombe melalui FaceTime.

Bagi Edgecombe, panggilan tersebut bukan sekadar percakapan biasa. Guard berusia 21 tahun itu mengaku sempat tidak percaya bisa berbicara langsung dengan salah satu pemain terbesar dalam sejarah NBA.

Dalam wawancara bersama Overtime, Edgecombe menceritakan bagaimana dirinya berusaha tetap tenang ketika menerima panggilan dari LeBron.

Dia mengatakan sengaja bersikap santai seolah tidak terjadi sesuatu yang istimewa. Saat itu, Edgecombe sedang bermain gim bersama teman-temannya dan mengenakan headphone.

Namun, di balik sikap tenangnya, Edgecombe ternyata sangat gugup.

Dia mengaku berusaha tampil biasa saja karena tidak ingin terlihat terlalu kagum ketika berbicara dengan LeBron. Meski demikian, sulit baginya menyembunyikan rasa antusias tersebut.