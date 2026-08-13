LeBron James Kembali ke Markas Lakers sebagai Lawan, Hadapi Luka Doncic dan Bronny James

JawaPos.com - LeBron James akan menjalani salah satu pertandingan paling emosional dalam perjalanan kariernya di NBA musim 2026-2027. Bintang Philadelphia 76ers itu dijadwalkan kembali ke markas Los Angeles Lakers pada laga Christmas Day, 25 Desember 2026.

Namun, kepulangan LeBron ke Crypto.com Arena kali ini akan terasa berbeda. Ia tidak lagi mengenakan seragam Lakers.

Setelah meninggalkan klub yang dibelanya selama delapan musim, LeBron akan datang sebagai pemain Philadelphia 76ers untuk menghadapi mantan timnya.

NBA telah memasukkan duel Lakers kontra 76ers sebagai salah satu pertandingan utama dalam rangkaian Christmas Day. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 17.00 waktu Amerika Serikat atau sekitar pagi hari berikutnya di Indonesia.

Pertandingan ini menjadi momen yang cukup dinantikan karena LeBron pernah memiliki perjalanan panjang bersama Lakers. Ia bergabung dengan klub tersebut pada 2018 dan menjadi bagian penting ketika Lakers meraih gelar NBA pada 2020.

Kini, situasinya berubah. LeBron harus menghadapi klub yang pernah menjadi rumahnya sekaligus mencoba membawa 76ers meraih kemenangan.

Reuni dengan Luka Doncic Laga tersebut juga akan mempertemukan LeBron dengan sejumlah mantan rekan setimnya. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah Luka Doncic.

Doncic kini menjadi salah satu pemain penting dalam proyek Lakers. Sebelumnya, ia dan LeBron pernah berbagi ruang ganti di Los Angeles. Kali ini keduanya akan berdiri di sisi berbeda.