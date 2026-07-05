Indonesia Ingin Kebagian Emas di Asian Boxing Championship

Indonesia jadi tuan rumah Asian Boxing Championship U-19 dan U-23 2026, 5 sampai 16 Juli di Hall Basket GBK. (Istimewa)
JawaPos.com - Indonesia menjadi tuan rumah Asian Boxing Championship U19 dan U23 2026. Kejuaraan Tinju Asia U-19 dan U-23 ini akan berlangsung 5 sampai 16 Juli di Hall Basket GBK.
Di ajang ini, tuan rumah menurunkan 19 petinju. Di antaranya 10 berlaga di U-19, sedangkan untuk U-23 ada sembilan petinju. Indonesia tak cuma turun di sektor putra tapi juga menerjukan petinju putri berjumlah tujuh orang.
Sekjen Perbati Hengky Silatang menyatakan, sebagai tuan tumah, target Indonesia tak mau sekadar ambil bagian. Artinya, ingin meraih prestasi dengan sumbangan medali.
“Paling tidak kita juga targetnya mendapatkan medali emas," ujar Hengky Silatang saat memberikan keterangan pers di Hotel Kimaya Slipi, Sabtu (4/7).
Hengky cukup optimistis dengan skuad yang ada. Sebab, para petinju yang terpilih mewakili Indonesia diambil dari seleksi kejurnas. Mereka merupakan yang terbaik di kejurnas.
"Persiapan tinju kita memang tidak panjang. Jadi kami tidak asal memilih tapi kualitas dan juara di Kejurnas pada usianya tersebut. Di antara juara kami ambil yang terbaik juga. Paling tidak mereka bisa lawan," ucap Hengky Silatang.
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Kejuaraan Tinju Asia U-19 dan U-23 2026, akan diikuti lebih dari 300 petinju dari 20 negara Asia. Beberapa negara yang punya tradisi kuat di tinju seperti Uzbekistan, Kazakhstan, Jepang, Korea, Filipina dan Vietnam juga akan ambil bagian.
Perihal persaingan, Hengky menyebutkan Uzbekistan dan Kazakhstan menjadi ancaman paling besar. “Mereka sekarang jadi pusat tinju dunia. Di Olimpiade saja, Uzbekistan jadi juara umum. Amerika Serikat tidak kebagian emas," sebut Hengky Silatang.
Indonesia sendiri sudah siap menjadi tuan rumah Kejuaraan Tinju Asia U-19 dan U-23 2026. Persiapan sudah maksimal berkat dukungan penuh dari Asian Boxing.
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