Novak Djokovic Tersingkir di Cincinnati Masters 2026 Usai Takluk dari Thiago Tirante

Novak Djokovic (Flashscore)
JawaPos.com – Novak Djokovic tersingkir dari Cincinnati Masters setelah kalah dari petenis Argentina, Thiago Tirante, dengan skor 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari dua setengah jam.
Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (19/8), Djokovic sempat tampil dominan dan merebut set pertama, tetapi kondisi panas serta kelembapan tinggi membuatnya kesulitan mempertahankan performa pada set berikutnya.
Petenis Serbia itu bahkan membutuhkan perawatan medis dan kompres es setelah mengalami kelelahan berat dalam pertandingan yang berlangsung dalam kondisi cuaca ekstrem.
Djokovic kembali mencoba bangkit pada set penentuan dan sempat berada dalam posisi menguntungkan sebelum Tirante meningkatkan tekanannya.
Pada gim kesembilan, Djokovic gagal memanfaatkan beberapa kesempatan dan akhirnya kehilangan servis setelah melakukan kesalahan pada pukulan drop shot.
Tirante kemudian memastikan kemenangan terbesar dalam kariernya pada gim berikutnya setelah Djokovic kembali gagal mengembalikan bola drop shot saat menghadapi match point.
Kekalahan tersebut dapat menjadi penampilan terakhir Djokovic di Cincinnati Masters karena ia mengaku kemungkinan tidak akan kembali tampil di turnamen tersebut.
Pemain berusia 39 tahun itu kini harus memulihkan kondisi dan mempersiapkan diri menghadapi US Open yang dijadwalkan dimulai pada 30 Agustus.
Djokovic yang merupakan pemegang 24 gelar tunggal Grand Slam sebelumnya menjuarai Cincinnati Masters pada 2023, tetapi kali ini harus mengakhiri perjalanannya lebih awal.
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Jawa Pos
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