Novak Djokovic Kembali Tampil di Cincinnati Masters untuk Pertama Kalinya Setelah 3 Tahun Absen

JawaPos.com – Novak Djokovic dipastikan kembali tampil pada turnamen Cincinnati Masters untuk pertama kalinya dalam tiga tahun.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh petenis asal Serbia itu melalui media sosial resmi penyelenggara turnamen.

Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (31/7), Turnamen yang berlangsung pada 13 hingga 23 Agustus menjadi penampilan perdana Djokovic di Cincinnati sejak menjuarai ajang tersebut pada 2023.

Djokovic mengaku antusias kembali bermain di Cincinnati setelah memiliki kenangan manis pada edisi sebelumnya. Ia menyebut final Cincinnati Masters 2023 sebagai salah satu pertandingan Masters 1000 terbaik sepanjang kariernya.

Petenis berusia 39 tahun itu juga mengaku tidak sabar bertemu kembali dengan para penggemar dari berbagai negara.

Saat ini, Djokovic menempati peringkat kelima dunia dan akan bersaing dengan sejumlah petenis papan atas. Juara Wimbledon, Jannik Sinner, petenis peringkat kedua dunia Alexander Zverev, serta petenis peringkat ketiga Carlos Alcaraz dipastikan turut ambil bagian dalam turnamen tersebut.

Kehadiran para petenis terbaik dunia diperkirakan akan membuat persaingan menuju gelar juara berlangsung semakin ketat.

Setelah menyelesaikan Cincinnati Masters, Djokovic dijadwalkan tampil pada US Open yang berlangsung mulai 30 Agustus hingga 13 September. Turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi Djokovic untuk mengejar gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karier profesionalnya.